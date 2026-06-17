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الرياضة

بيلينجهام يحصد رقماً رباعياً مميزاً في المونديال

بيلينجهام يحصد رقماً رباعياً مميزاً في المونديال
17 يونيو 2026 23:17

تكساس (د ب أ)
حقق الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد الإسباني، إنجازاً مميزاً لدى مشاركته المنتظرة اليوم الأربعاء في مباراة منتخب بلاده ضد كرواتيا في كأس العالم لكرة القدم.
ويتقابل المنتخبان لحساب المجموعة الثانية عشرة من بطولة كأس العالم 2026، المقامة بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات.
وأصبح بيلينجهام أصغر لاعب أوروبي في التاريخ يشارك في 4 بطولات كبرى، بعدما شارك في بطولات كأس الأمم الأوروبية، نسختي 2021 و2024، كما شارك في كأس العالم 2022، ليكون المونديال الحالي هو البطولة الرابعة الكبرى له وهو بعمر 22 عاماً و353 يوماً، بحسب ما ذكرته منصة "أوبتا" المختصة في الإحصائيات، عبر "إكس".
ويعد بيلينجهام أحد العناصر الهامة في تشكيل إنجلترا، حيث يعول عليه المدرب الألماني توماس توخيل، في سعيه لتحقيق أول بطولة كبرى للإنجليز منذ كأس العالم 1966.

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