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الرياضة

الرئيس روتو يدعو أرسنال للاحتفال بالدوري الإنجليزي في كينيا

الرئيس روتو يدعو أرسنال للاحتفال بالدوري الإنجليزي في كينيا
17 يونيو 2026 23:26

إيفيان-لي-بان (رويترز)
قال الرئيس الكيني وليام روتو، الشغوف ​بكرة القدم، المشجع المتحمس لنادي أرسنال، إنه دعا بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لزيارة ⁠بلاده، وذلك بعد أن اجتاح آلاف ​المشجعين المبتهجين شوارع نيروبي للاحتفال ​بفوز ‌النادي بلقبه الأول منذ ⁠أكثر من ​20 عاماً.
وقد أنهى الفريق الذي يتخذ من شمال لندن مقراً له انتظاره الذي دام 22 عاماً ‌للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ‌في نهاية مايو الماضي، مما أدى إلى اندلاع احتفالات صاخبة في ​جميع أنحاء العاصمة الكينية.
وقال روتو لـ «رويترز» في مقابلة خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا «أرسنال نجح أخيراً في سد الفجوة، وكانت ‌الاحتفالات هائلة. لقد صُدمت بما ​رأيته في نيروبي».
وأضاف «كانت احتفالات ضخمة، وأنا أحاول معرفة ما إذا كان بإمكان أرسنال زيارة كينيا ​في وقت ‌ما ⁠من ‌العام المقبل».
ونزل آلاف ‌من مشجعي أرسنال في كينيا إلى الشوارع مرتدين ⁠ألوان قميص النادي الأحمر والأبيض وملوحين ​بالأعلام، بعد أن تفوق أرسنال على منافسه مانشستر سيتي.
وقال روتو «أرسلت دعوة لأنني أعتقد أن زيارة أرسنال إلى كينيا ستكون لحظة رائعة. ​فهم يتمتعون بمشجعين رائعين».

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وليام روتو
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