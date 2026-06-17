رونالد «الحاضر الغائب» يشرب من كأس البرازيل!

هيوستن (أ ف ب)

استهلت البرتغال رحلتها نحو محاولة الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخها، بتعادل مخيب مع جمهورية الكونغو الديموقراطية 1-1 الأربعاء في هيوستن ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة 11 لمونديال 2026 المقام في أميركا الشمالية، لتشرب البرتغال من نفس الكأس الذي شربت منه البرازيل وبلجيكا بتعادلهما أمام منتخبي المغرب ومصر، فيما كان الاعتقاد السائد أن ممثل أميركا الجنوبية وممثلي أوروبا لن يجدوا صعوبة في الفوز.

وتقدمت البرتغال منذ الدقيقة السادسة عبر جواو نيفيش، لكن الكونغو الديموقراطية وفي أول ظهور لها في النهائيات العالمية منذ 52 عاماً أدركت التعادل والنقطة الأولى في تاريخها عبر يوان ويسا (5+45).

وتضم المجموعة الوافدة الجديدة أوزبكستان وكولومبيا اللتين تلتقيان لاحقاً على ملعب "أزتيكا" في مكسيكو سيتي.

وتعتبر البرتغال كالعادة بين أبرز المرشحين للذهاب بعيداً، وهو أمر غير مفاجئ بالنظر إلى ترسانتها ونتائجها اللافتة، حيث خسرت مرة واحدة فقط من آخر 13 مباراة قبل مباراة الأربعاء في هيوستن (10 انتصارات، تعادلان).

لكن نقل هذا التألق إلى الساحة العالمية يظل تحدياً، إذ لم تبلغ البرتغال نصف النهائي سوى مرة واحدة منذ 1966، وغالباً ما كلفتها بداياتها المتعثرة الكثير في النسخ الأخيرة، حيث لم تحقق سوى فوز واحد في آخر خمس مباريات افتتاحية في المونديال (ثلاثة تعادلات وخسارة).

وعلى غرار غريمه قائد الأرجنتين ليونيل ميسي الذي قاد بلاده للفوز على الجزائر بتسجيله ثلاثية (3-0) الثلاثاء في بداية حملة الدفاع عن لقبها، سجل كريستيانو رونالدو الأربعاء مشاركته السادسة في النهائيات العالمية، ليتشارك مع نجم إنتر ميامي الأميركي الرقم القياسي عن 41 عاماً.

ودخل رونالدو نسخة 2026 بصفته اللاعب الوحيد الذي سجل في خمس نسخ مختلفة من كأس العالم لكن ميسي عادله الثلاثاء.

وكانت البداية نارية للبرتغال، إذ افتتحت التسجيل منذ الدقيقة السادس برأسية لجواو نيفيش بعد عرضية من بيدرو نيتو.

ولم تتأثر معنويات الكونغو الديموقراطية وكانت قريبة جدا من إدراك التعادل عبر يوان ويسا، لكن محاولته مرت قريبة جدا من القائم (10).

وبعد فرصة برتغالية مزدوجة غير موفقة لنونو منديش وبرونو فرنانديز (18)، عجز المنتخبان عن تشكيل خطر على المرمى حتى نهاية الوقت الأصلي من الشوط الأول قبل أن تضرب الكونغو الديمقراطية مسجلة التعادل بكرة رأسية ليوان ويسا بعد عرضية من آرثر ماسواكو (5+45).

وبذلك، أهدى مهاجم نيوكاسل الإنجليزي بلاده هدفها الأول على الإطلاق في كأس العالم، بعدما أنهت مشاركتها الأولى والوحيدة عام 1974 كزائير بـ14 هدفاً في شباكها خلال دور المجموعات من دون أن تسجل أي هدف.

وحاول المدرب الإسباني للبرتغال روبرتو مارتينيز تنشيط الفريق خلال استراحة الشوطين، وذلك بإدخال مهاجم يوفنتوس الإيطالي فرانسيسكو كونسيساو بدلاً من المخضرم برناردو سيلفا، الذي انضم الأربعاء إلى ريال مدريد بعد انتهاء مشواره الرائع مع مانشستر سيتي الإنكليزي.

ولم يتغير الكثير، فبدا رونالدو حاضراً غائباً في المباراة، على غرار برناردو سيلفا.

واعتقد البرتغاليون أنهم استعادوا التقدم من تسديدة أكروباتية خلفية لجواو كانسيلو، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل (55).

ثم انتقل الخطر إلى الجهة المقابلة بعدما استخلص سيدريك باكامبو الكرة من أمام برونو فرنانديش في منطقة الجزاء، لكن الحظ عانده بعدما ارتدت تسديدته من القائم الأيسر (57).

وفي أول ظهور هجومي له في اللقاء، سدد رونالدو بجانب القائم الأيسر بعد تمريرة من كونسيساو رغم أنه في موقع جيد لتسجيل هدفه المونديالي التاسع (68).

وعاد رونالدو ليهدد مرمى ليونيل مباسي بتمريرة أخرى من كونسيساو، لكن محاولة نجم النصر السعودي مرت مجدداً بجانب القائم (74).

ومن هجمة مرتدة سريعة انطلقت إثر ركلة ركنية برتغالية، كاد المنتخب الأفريقي أن يخطف التقدم لكن محاولة سيدريك باكامبو علت العارضة (77).

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، اختبر برونو فرنانديز حظه من بعيد لكن الكرة مرت بجانب القائم الأيسر (1+90).