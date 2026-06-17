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الرياضة

مفاجأة.. البرازيل تطلب استعارة ميسي بقرار رئاسي!

مفاجأة.. البرازيل تطلب استعارة ميسي بقرار رئاسي!
18 يونيو 2026 01:02

ريو دي جانيرو (أ ف ب)
اقترح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مازحاً أن تقوم بلاده بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في رده على سؤال حول أداء منتخب «سيليساو» في كأس العالم لكرة القدم المقامة في أميركا الشمالية.
واكتفى أبطال العالم خمس مرات بالتعادل مع المغرب 1-1 في مباراتهم الافتتاحية، في لقاء أظهر العديد من مواطن الضعف في أدائهم.
في المقابل، تألق الغريم الأرجنتيني حامل اللقب وتغلب في بداية مشواره على الجزائز 3-0 بفضل ثلاثية لنجمها ميسي.
وقال لولا مازحاً عندما سأله الصحفيون عن مشوار بلاده في كأس العالم «كنت أفكر في التعاقد مع ميسي ليلعب مع البرازيل»، قبل أن يشير إلى أن التعادل مع المغرب ليس بـ «الأمر الجلل»، معتبراً أن المنتخب الأفريقي أقوى منافسي بلاده في المجموعة.
وأضاف «يقولون إنه كلما زادت الشكوك حول البرازيل، فإنها تفوز بكأس العالم... سنرى».
وتواجه البرازيل في اختبارها التالي هايتي الجمعة.
وتتجه الأنظار إلى نيمار الذي ضمه المدرب الإيطالي للمنتخب كارلو أنشيلوتي إلى التشكيلة، بعد غياب دام قرابة ثلاث سنوات بسبب مزيج من الإصابات وتراجع المستوى.
وشارك هداف البرازيل التاريخي في أول حصة تدريبية له مع الفريق الأربعاء بعد شفائه من إصابة في ربلة الساق تعرض لها الشهر الماضي.
وصاح نيمار ضاحكاً في وجه الصحفيين عند دخوله أرضية الملعب للمشاركة في بعض التمارين الخفيفة «هل اشتقتم إليّ؟»
ولا يزال من غير الواضح متى سيخوض أول مباراة له في البطولة.

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