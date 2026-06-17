الاعتقال ثمن تأجير بطاقة المونديال

مكسيكو سيتي (رويترز)

أعلنت السلطات المحلية أن شرطة ​مكسيكو سيتي أنها ألقت القبض على رجل، بتهمة محاولة تأجير بطاقة اعتماده ⁠الرسمية لكأس العالم عبر وسائل التواصل ​الاجتماعي، لتوفير دخول غير ​مصرح ‌به إلى الملاعب.

وأفادت أمانة ⁠أمن ​المواطنين في المدينة في بيان لها أن المشتبه به البالغ من العمر 24 عاماً تم ‌احتجازه بالقرب من استاد أزتيكا ‌بعد محاولته إعادة تفعيل بطاقة اعتماده.

وكان ممثل قانوني لمنظمي كأس العالم ​أبلغ السلطات بعد اكتشافه المنشورات على الإنترنت. ولم تكشف الشرطة عن المبلغ الذي كان الرجل يطلبه مقابل التأجير.

وتستضيف مكسيكو سيتي ‌عدة مباريات خلال ​البطولة الموسعة التي تضم 48 فريقاً، بما في ذلك مباريات بدور المجموعات التي تشارك ​فيه المكسيك. وفي ‌وقت ⁠لاحق ‌من اليوم، ستواجه أوزبكستان، التي تشارك لأول مرة في كأس ⁠العالم، منافستها كولومبيا في مباراة ​ضمن المجموعة 11 في العاصمة.

وأضاف البيان أن المشتبه به، الذي لم يُذكر اسمه، تم تحويله إلى مكتب المدعي العام، الذي ​سيحدد وضعه القانوني.