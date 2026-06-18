كولومبيا تسجل بداية رائعة بالفوز على أوزبكستان

مكسيكو(أ ف ب)

فازت كولومبيا على أوزبكستان التي تشارك للمرة الأولى في كأس العالم لكرة القدم بنتيجة 3-1، بفضل أداء ملهم من لويس دياز أمام 80 ألف متفرج على ملعب "أزتيكا" ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة.

وتقدم الكولومبيون عبر دانييل مونيوس الذي سدد كرة طائرة إثر تمريرة رائعة من دياز بعد 40 دقيقة، قبل أن يعادل عبوسبيك فايزوللاييف (60)، ثم استعاد دياز، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، التقدم (65) قبل أن يحسم البديل خامينتون كامباس النتيجة في الثواني الأخيرة.

وتصدرت كولومبيا التي غابت عن نهائيات 2022، المجموعة، بعد تعادل البرتغال مع الكونغو الديموقراطية 1-1 في وقت سابق.

وفرض "لوس كافيتيروس" سيطرتهم على فترات طويلة من الشوط الأول.

وسدد جون أرياس كرة مرت بجوار القائم بقليل، فيما ارتطمت محاولة دياس بالقائم، قبل أن يتقدموا في الدقيقة 40.

أرسل دياز كرة جميلة داخل منطقة الجزاء، ليدور مونيوس على نفسه ويسدد كرة طائرة رائعة سكنت الشباك. ولم ينجح منتخب أوزبكستان في لمس الكرة داخل منطقة جزاء منافسه ولو مرة واحدة خلال الشوط الأول.

لكن أوزبكستان أدركت التعادل عكس مجريات اللعب عند الدقيقة 60، بعدما حول فايزوللاييف الكرة برأسه إلى الشباك الخالية إثر تصد لمحاولة إلدور شومورودوف الأولى.

غير أن كولومبيا استعادت التقدم بعد خمس دقائق فقط، حين أنهى دياز هجمة مرتدة سريعة بتسديدة مرت من فوق الحارس أوتكير يوسوبوف.

وحسم فريق المدرب الأرجنتيني نستور لورنسو النتيجة في الوقت بدل الضائع، عندما أرسل البديل كوتشو هيرنانديز عرضية رائعة بعد مجهود خارق، قابلها البديل كامباس برأسية قوية إلى داخل المرمى.

وتخوض كولومبيا مباراتها الثانية أمام جمهورية الكونغو الديموقراطية الثلاثاء بمعنويات مرتفعة، وبحال فوزها ستضمن التأهل إلى دور الـ32.