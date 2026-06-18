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الرياضة

«أوروبا للإبحار الشراعي».. «أبوظبي للرياضات البحرية» يتصدر «الأسطول الذهبي»

«أوروبا للإبحار الشراعي».. «أبوظبي للرياضات البحرية» يتصدر «الأسطول الذهبي»
18 يونيو 2026 10:15

أبوظبي (الاتحاد)
حقق بطل أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، سيميون هريستوف، إنجازاً مميزاً بتصدره منافسات الأسطول الذهبي (Gold Fleet) لفئة ILCA4 ضمن بطولة كأس أوروبا للإبحار الشراعي، التي اختتمت في مدينة ريفا ديل غاردا الإيطالية، بمشاركة أكثر من 640 بحاراً وبحارة يمثلون 38 دولة.
وجاء الإنجاز بعد أداء فني متميز مكّن هريستوف من التأهل إلى الأسطول الذهبي، الذي يضم نخبة البحارة الصاعدين من التصفيات، قبل أن يواصل تألقه في السباقات النهائية ويتصدر الترتيب العام متفوقاً على أبرز المنافسين من مختلف الدول المشاركة.
ويعد هذا الإنجاز من أبرز النتائج التي تحققها رياضة الإبحار الشراعي الإماراتية على الساحة الأوروبية، ويعكس نجاح البرامج التدريبية والتطويرية التي تنفذها أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، لإعداد جيل من الأبطال القادرين على المنافسة في كبرى البطولات الدولية.
كما يؤكد هذا الإنجاز المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الأكاديمية في تطوير المواهب وصقل قدراتها، بما يسهم في تعزيز حضور دولة الإمارات ورفع علمها في المحافل الرياضية العالمية.

نادي أبوظبي للرياضات البحرية
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