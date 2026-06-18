«بلدية أبوظبي» تعزز جودة الحياة بماراثون مجتمعي وبطولة الفرجان

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي فعالية بعنوان "مرافقنا رياضية"، لتعزيز جودة الحياة، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة والاستفادة من المرافق الرياضية المنتشرة في مختلف المناطق، بما يسهم في ترسيخ أنماط الحياة الصحية، وتعزيز الترابط المجتمعي .

وشهدت الفعالية تنظيم بطولة الفرجان لكرة القدم بمشاركة 16 فريقاً من أفراد المجتمع، استهدفت فئة الشباب ممن تزيد أعمارهم على 16 عاماً، إضافة إلى المهتمين بالرياضة والأنشطة المجتمعية من مختلف فئات المجتمع، في مشهد عكس روح الحماس والتفاعل والإقبال على المشاركة الرياضية.

وهدفت البطولة إلى تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع، وتحفيزهم على تبني أسلوب حياة صحي ونشط، إلى جانب تعزيز المرافق الرياضية التابعة للبلدية كوجهات جاذبة ومفضلة لدى جميع الأفراد والفئات، للاستفادة منها على النحو الذي يدعم رفاهية المجتمع ويسهم في تعزيز جودة الحياة.

وأقيمت مباريات البطولة على عدد من الملاعب شملت، ملعب جزيرة الحديريات، ملعب حديقة اللقاء، ملعب الأوفياء في الشامخة، وملعب حديقة الشهامة الجديدة، وذلك بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية، ونادي بني ياس، وبرجيل القابضة.

وجرى توزيع الفرق المشاركة على 4 ملاعب بواقع 4 فرق في كل ملعب، فيما تولّت رابطة المحترفين الإماراتية تنظيم قرعة البطولة وإدارة مباراتي الافتتاح والنهائي بأسلوب احترافي، بما عكس المستوى التنظيمي المتميز للبطولة.

كما شهدت بعض المباريات المهمة حضور عدد من لاعبي نادي بني ياس، دعماً للمشاركين وتحفيزاً لهم، بينما تولّت برجيل القابضة توفير الدعم الطبي وسيارات الإسعاف في جميع مواقع المباريات، بما يضمن توفير بيئة رياضية آمنة ومتكاملة.

من جانبه أكد المهندس حسين محسن السعيدي، المدير التنفيذي لقطاع تشغيل البلدية الفرعية في بلدية مدينة أبوظبي، حرص بلدية مدينة أبوظبي والتزامها المستمر بتوفير مرافق مجتمعية ورياضية عالمية المستوى، تلبي تطلعات أفراد المجتمع، وتدعم جودة الحياة، من خلال بيئة حضرية متكاملة تشجع على تبني أنماط حياة صحية ونشطة.

وأضاف أن البلدية تحرص على تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية والمجتمعية التي تعزز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات، وتفتح المجال أمام مشاركة واسعة من أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم، بما يسهم في ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة وجعلها جزءاً من الحياة اليومية.

على جانب آخر، نظمت بلدية مدينة أبوظبي في حديقة الشهامة الجديدة، فعالية مجتمعية رياضية استهدفت جميع أفراد المجتمع، بالتعاون مع عيادة 360 الطبية لتقويم الأسنان، وقد تضمنت ماراثوناً رياضياً بطول 400 متر، شارك فيه 250 شخصاً من مختلف الأعمار، في صورة جسدت التفاعل المجتمعي الإيجابي مع المبادرات الرياضية، كما تم توزيع الهدايا على المشاركين، ما أضفى أجواءً من البهجة وشجع على المشاركة الواسعة.