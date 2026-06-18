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الرياضة

بوجاتشار يهدي «الإمارات للدراجات» صدّارة الترتيب العام لطواف سويسرا

بوجاتشار يهدي «الإمارات للدراجات» صدّارة الترتيب العام لطواف سويسرا
18 يونيو 2026 14:38

جنيف (وام)
توِّج السلوفيني تادي بوجاتشار، دراج فريق الإمارات - إكس آر جي، للدراجات الهوائية بلقب المرحلة الأولى من طواف سويسرا، بعدما قدم أداءً استثنائياً مكَّنه من انتزاع صدارة السباق وارتداء القميص الأصفر لمتصدر الترتيب العام.
ونجح بطل العالم مرتين في توسيع الفارق تدريجياً عن أقرب منافسيه، ليعبر خط النهاية بزمن قدره 3 ساعات و28 دقيقة و51 ثانية، متقدماً بفارق دقيقتين و14 ثانية على الإكوادوري ريتشارد كاراباز من فريق «إي إف إديوكيشن - إيزي بوست»، فيما حلَّ الإيطالي أندريا باجيولي من فريق «ليدل - تريك» ثالثاً بفارق دقيقتين و29 ثانية.
كما سجّل فريق الإمارات حضوراً قوياً في المرحلة الافتتاحية، بحلول الأميركي براندون ماكنولتي في المركز السادس، والنمساوي فيليكس جروسشارتنر في المركز الثامن، والإكوادوري جوناتان نارفيز في المركز العاشر.
وعقب نهاية المرحلة، تصدر بوجاتشار الترتيب العام للطواف بزمن إجمالي بلغ 3 ساعات و28 دقيقة و37 ثانية، متقدماً بفارق دقيقتين و22 ثانية عن كاراباز، فيما جاء باجيولي ثالثاً بفارق دقيقتين و39 ثانية.
ومن جانبه، أكد بوجاتشار عقب السباق أن المرحلة كانت شاقة للغاية رغم أن مسارها بدا سهلاً في البداية، مشيراً إلى أن الهجوم الذي نفذه جاء بعد مجهود جماعي كبير من زملائه في الفريق، الذين أسهموا في التحكم بإيقاع السباق وإغلاق المساحات أمام المنافسين.
وأوضح، أن الدعم الذي قدمه زملاؤه كان عاملاً رئيسياً في نجاح الهجوم وتحقيق الفوز، مؤكداً أن الفريق يمتلك مجموعة قوية قادرة على المنافسة على المراحل المقبلة من الطواف.

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