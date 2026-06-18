259 مليون باكستاني يشجعون العراق.. تعرف على السبب

معتز الشامي (أبوظبي)

كتب زيدان إقبال اسمه في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، ليس فقط بسبب المنتخب الذي يمثله، بل بسبب الملايين في باكستان الذين يرون فيه أول لاعب من أصول باكستانية يشارك في كأس العالم.

أصبح العراقي أول لاعب من أصول باكستانية يشارك في المونديال بعد مشاركته في المباراة، التي خسرها «أسود الرافدين» 1-4 أمام النرويج في كأس العالم 2026.

ويأتي هذا الإنجاز في بلد يبلغ عدد سكانه أكثر من 259 مليون نسمة، لكن منتخبه لم يتأهل إلى كأس العالم مطلقاً، ولم يحقق سوى فوز واحد فقط في تاريخ مشاركاته بالتصفيات. ويحتل المنتخب الباكستاني المركز 198 عالمياً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويُعد من أضعف المنتخبات أداءً في العالم. لكن الآن، أصبح للجماهير الباكستانية لاعب يمكنها دعمه على أكبر مسرح كروي.

ولد إقبال ونشأ في مدينة مانشستر، ويحمل جذوراً عراقية من والدته وباكستانية من والده، ويؤكد أنه يشعر بالارتباط بالبلدين معاً. ولهذا يرتدي علم العراق على حذائه من جهة، وعلم باكستان من الجهة الأخرى.

ولم يكن هذا الإنجاز الأول لإقبال فيما يتعلق بخلفيته، فقد أصبح سابقاً أول لاعب بريطاني من أصول جنوب آسيوية يشارك في دوري أبطال أوروبا، منذ نحو 20 عاماً، بعد تدرجه في أكاديمية مانشستر يونايتد.

وأكد أحمد شهزاد، المسؤول عن حساب «المواهب الباكستانية» على مواقع التواصل، أن الجماهير في باكستان ستدعم إقبال والعراق خلال المونديال، مشيراً إلى أن وجود لاعب من أصول باكستانية في أعلى مستوى عالمي يجعل حلم كرة القدم أكثر واقعية للشباب.

ووصل العراق إلى كأس العالم 2026 بعد مشوار تصفيات شاق امتد لـ21 مباراة، وهو أكبر عدد من المباريات خاضته أي دولة خلال التصفيات، ليحجز آخر بطاقات التأهل.

ويعود آخر ظهور للعراق في المونديال إلى نسخة المكسيك 1986، عندما شارك للمرة الأولى والوحيدة سابقاً، وأنهى البطولة في المركز الأخير بمجموعته، ويرى إقبال أن العراق قادر على مفاجأة العالم، رغم وقوعه في مجموعة تضم منتخبات قوية مثل فرنسا، بطلة العالم مرتين، والنرويج بقيادة نجوم مثل إيرلينج هالاند ومارتن أوديجارد، والسنغال وصيفة كأس أمم أفريقيا.