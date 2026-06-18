3 دراجين للتأهيل في سويسرا عبر «مسار البطل الرياضي»

الشارقة (الاتحاد)

غادر ثلاثة من دراجي المنتخب الوطني للدراجات الهوائية إلى سويسرا، ضمن برنامج «مسار البطل الرياضي» الذي تنفذه لجنة دعم المواهب في وزارة الرياضة، بهدف تطوير المواهب الوطنية وتأهيلها وفق أعلى المعايير العالمية للمنافسة في المحافل الدولية.

ويضم الوفد الدراجين فلاح النعيمي، وسلطان سعود، وعفراء خالد، برفقة مدربة المنتخب الوطني الكابتن ربا حيلاني، حيث يلتحق الثلاثي بمقر الاتحاد الدولي للدراجات (UCI) في سويسرا لخوض مرحلة جديدة من الإعداد الفني والتطوير وصقل المهارات.

ويأتي البرنامج في إطار الجهود المستمرة للاستثمار في الرياضيين الواعدين، من خلال توفير بيئات تدريبية متقدمة وفرص احتكاك مباشرة مع الخبرات والمدارس العالمية المتخصصة، بما يسهم في رفع مستوياتهم الفنية والبدنية.

ويهدف «مسار البطل الرياضي» إلى إعداد جيل من الأبطال القادرين على تمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة في البطولات القارية والعالمية، عبر برامج تدريب وتأهيل متكاملة تواكب أحدث الممارسات الدولية في تطوير الرياضيين.

وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية لجنة دعم المواهب في وزارة الرياضة الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية الواعدة، وتعزيز فرصها في الوصول إلى أعلى المستويات التنافسية، بما يدعم مسيرة الإنجازات الرياضية الإماراتية ويعزز حضورها على الساحة الدولية.