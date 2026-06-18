الجمعة 19 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

3 دراجين للتأهيل في سويسرا عبر «مسار البطل الرياضي»

3 دراجين للتأهيل في سويسرا عبر «مسار البطل الرياضي»
18 يونيو 2026 16:45

الشارقة (الاتحاد)
غادر ثلاثة من دراجي المنتخب الوطني للدراجات الهوائية إلى سويسرا، ضمن برنامج «مسار البطل الرياضي» الذي تنفذه لجنة دعم المواهب في وزارة الرياضة، بهدف تطوير المواهب الوطنية وتأهيلها وفق أعلى المعايير العالمية للمنافسة في المحافل الدولية.
ويضم الوفد الدراجين فلاح النعيمي، وسلطان سعود، وعفراء خالد، برفقة مدربة المنتخب الوطني الكابتن ربا حيلاني، حيث يلتحق الثلاثي بمقر الاتحاد الدولي للدراجات (UCI) في سويسرا لخوض مرحلة جديدة من الإعداد الفني والتطوير وصقل المهارات.
ويأتي البرنامج في إطار الجهود المستمرة للاستثمار في الرياضيين الواعدين، من خلال توفير بيئات تدريبية متقدمة وفرص احتكاك مباشرة مع الخبرات والمدارس العالمية المتخصصة، بما يسهم في رفع مستوياتهم الفنية والبدنية.
ويهدف «مسار البطل الرياضي» إلى إعداد جيل من الأبطال القادرين على تمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة في البطولات القارية والعالمية، عبر برامج تدريب وتأهيل متكاملة تواكب أحدث الممارسات الدولية في تطوير الرياضيين.
وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية لجنة دعم المواهب في وزارة الرياضة الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية الواعدة، وتعزيز فرصها في الوصول إلى أعلى المستويات التنافسية، بما يدعم مسيرة الإنجازات الرياضية الإماراتية ويعزز حضورها على الساحة الدولية.

أخبار ذات صلة
«التعليم» و«فيريرو الخليج».. شراكة لدعم الألعاب المدرسية
«الخماسي الحديث» يحتفي بإنجازات الموسم مع شركاء النجاح
وزارة الرياضة
منتخب الدراجات
آخر الأخبار
قفازات أسطورية.. تعرف على أكثر حراس المرمى صلابة في تاريخ كأس العالم
الرياضة
قفازات أسطورية.. تعرف على أكثر حراس المرمى صلابة في تاريخ كأس العالم
اليوم 13:45
صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة و«موانئ أبوظبي» يوقعان اتفاقية لتعزيز الشراكة الإنسانية ودعم المرأة اللاجئة
علوم الدار
صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة و«موانئ أبوظبي» يوقعان اتفاقية لتعزيز الشراكة الإنسانية ودعم المرأة اللاجئة
اليوم 13:39
«مونفول» يحلِّق بالفوز الثالث.. «هاتريك» لخيول الإمارات في «رويال آسكوت»
الرياضة
«مونفول» يحلِّق بالفوز الثالث.. «هاتريك» لخيول الإمارات في «رويال آسكوت»
اليوم 13:15
ركين سعد تنتظر «بومة»
الترفيه
ركين سعد تنتظر «بومة»
اليوم 13:06
6 حقائق عن «النسيان».. استشِر طبيبك فوراً
الترفيه
6 حقائق عن «النسيان».. استشِر طبيبك فوراً
اليوم 12:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©