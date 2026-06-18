الوجوه الجديدة تزين تشكيلة الجولة الأولى من المونديال!

معتز الشامي (أبوظبي)

شهدت الجولة الأولى من كأس العالم 2026 حضوراً لافتاً لعدد من النجوم الذين خطفوا الأضواء بأداء استثنائي، سواء عبر الخبرة الكبيرة أو الجرأة الشابة، ليخرج تشكيل مثالي يعكس قوة البداية في نسخة مونديالية مثيرة، وقد اختارت شبكة أوبتا العالمية التشكيل الرسمي لنجوم الجولة الأولى بناء على إحصائيات الأداء وتألق اللاعبين في مبارياتهم خلال الجولة الأولى.

ففي حراسة المرمى، فرض فوزينيا، حارس الرأس الأخضر، نفسه بقوة بعدما لعب دوراً حاسماً في التعادل التاريخي أمام إسبانيا دون، وتصدى فوزينيا لسبع كرات، وأسهم في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة، مؤكداً أن العمر لا يلغي قيمة الخبرة.

دفاعياً، تألق أمير موريلو مع بنما رغم الخسارة أمام غانا، بعدما قدم أداءً قوياً على الجهة اليمنى، وصنع الفرص وشارك بقوة في الصراعات الثنائية. وفي قلب الدفاع، لمع بيكو لوبيز مع الرأس الأخضر، بعدما تحول إلى جدار دفاعي أمام ضغط إسبانيا، بينما قاد هاري سوتار دفاع أستراليا بثبات كبير في الفوز على تركيا، مستفيداً من قوته الهوائية وحضوره البدني. أما الجهة اليسرى، فكانت من نصيب أنتوني روبنسون، الذي قدم مباراة هجومية رائعة مع الولايات المتحدة في الفوز الكبير على باراجواي.

وفي الوسط، خطف المغربي أيوب بوعدي الأنظار أمام البرازيل، بعدما أدار اللعب بثقة نادرة للاعب في نفسه، ورافقه الأميركي ويستون ماكيني، الذي كان محوراً هجومياً مهماً أمام باراجواي، بتمريراته في الثلث الأخير، وتحركاته دون كرة.

هجومياً، كان ليونيل ميسي العنوان الأبرز، بعدما سجل ثلاثية في فوز الأرجنتين على الجزائر، ليصبح أكبر لاعب يسجل هاتريك في تاريخ كأس العالم، ويتساوى مع ميروسلاف كلوزه في صدارة الهدافين التاريخيين للمونديال بـ 16 هدفاً، وعلى الجناح الآخر، ظهر يان ديوماندي بصورة مميزة مع كوت ديفوار أمام الإكوادور، بعدما صنع خمس فرص وقدم أداءً فردياً قوياً، وفي قلب الهجوم، سجل إرلينج هالاند ثنائية في ظهوره المونديالي الأول مع النرويج أمام العراق، بينما قاد كيليان مبابي فرنسا للفوز على السنغال بثنائية جعلته الهداف التاريخي لمنتخب بلاده، ومقرباً من سباق الهدافين التاريخيين لكأس العالم.