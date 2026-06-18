تقنية «الكرة الذكية» تؤكد عبقرية ميسي في مونديال 2026!

معتز الشامي (أبوظبي)

سجل ليونيل ميسي ليلة تاريخية جديدة في مسيرته الأسطورية بعدما قاد منتخب الأرجنتين للفوز على الجزائر بثلاثية نظيفة، مسجلاً أهداف المباراة الثلاثة، ليعادل الرقم القياسي للألماني ميروسلاف كلوزه كأفضل هداف في تاريخ كأس العالم برصيد 16 هدفاً لكل منهما.

لكن ما جعل هذه الثلاثية استثنائية لم يكن الإنجاز التاريخي فقط، بل التفاصيل الفنية الدقيقة التي كشفتها تقنية «الكرة المتصلة» المستخدمة للمرة الأولى في كأس العالم 2026 عبر الكرة الرسمية «أديداس تريوندا»، والتي أتاحت تحليلاً غير مسبوق لكل لمسة وتسديدة داخل الملعب، حيث جاء الهدف الأول لميسي من مسافة 21 متراً، وأظهرت البيانات أن الكرة انحرفت بمقدار 80 سنتيمتراً خلال مسارها نحو الشباك، مع سرعة بلغت 109.4 كيلومتر في الساعة، فيما وصلت سرعة دوران الكرة إلى 16.8 دورة في الثانية، وهو ما يفسر صعوبة التصدي لها بالنسبة لحارس المرمى.

أما الهدف الثاني فجاء من مسافة أقرب بلغت 8.7 متر فقط، بعدما استغل ميسي تمركزه المثالي داخل منطقة الجزاء لينهي الهجمة بسرعة ودقة، بينما وصلت سرعة الكرة إلى 71.2 كيلومتر في الساعة.

واختتم قائد الأرجنتين ثلاثيته التاريخية بتسديدة دقيقة من مسافة 17.5 متر، بلغت سرعتها 106.9 كيلومتر في الساعة، مع معدل دوران وصل إلى 6.6 دورة في الثانية، لتستقر الكرة في الشباك معلنة واحدة من أكثر اللحظات تأثيراً في البطولة الحالية.

وعقب المباراة، قلل ميسي من أهمية الأرقام القياسية، مؤكداً أن ما حققه طوال مسيرته مع الأندية والمنتخب يفوق أي إنجاز فردي جديد، وقال: «أشعر بالفخر بالطبع، لكنه يبقى مجرد رقم. لقد حققت كل البطولات الممكنة مع النادي والمنتخب، وكل ما يأتي بعد ذلك هو مكافأة إضافية».

وجاءت الثلاثية التاريخية قبل ثمانية أيام فقط من عيد ميلاده التاسع والثلاثين، وفي المباراة رقم 200 له بقميص المنتخب الأرجنتيني. كما صنعت مفارقة استثنائية، إذ مرّ 20 عاماً بالضبط بين أول أهدافه في كأس العالم أمام صربيا يوم 16 يونيو 2006، وثلاثيته الجديدة أمام الجزائر في 16 يونيو 2026.

وبين الهدف الأول والأخير، كتب ميسي قصة استثنائية يصعب تكرارها، مؤكداً مجدداً أن مكانه محفوظ بين أعظم أساطير كرة القدم عبر التاريخ.