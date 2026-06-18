«الأولمبية» تستعرض الاستعدادات لـ«آسيوية ناجويا» و«ألعاب داكار»

معتصم عبدالله (دبي)

عقدت اللجنة الأولمبية الإماراتية صباح الخميس اجتماع مجلس إدارتها بمقرها في دبي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة، وبحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة نائب رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية رئيس المكتب التنفيذي، وفارس محمد المطوع الأمين العام، وأعضاء مجلس الإدارة.واستعرض الاجتماع عدداً من الملفات المرتبطة بالتقارير الفنية والإدارية للمشاركات الخارجية، وآليات تطبيق التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي، وشؤون الحوكمة ومنح التضامن الأولمبي، إضافة إلى ملفات العضوية والاعتراف المؤسسي.

في البداية اطلع مجلس الإدارة على التقرير الفني والإداري للمشاركة الإماراتية في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية، التي استضافتها مدينة سانيا الصينية خلال الفترة من 22 إلى 30 أبريل الماضي، حيث تصدّرت الإمارات ترتيب الدول العربية المشاركة، وحلّت في المركز السابع على جدول الترتيب العام للدورة التي شهدت مشاركة 1790 رياضياً ورياضية يمثلون 45 لجنة أولمبية آسيوية.

كما استعرض المجلس تقرير المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الرابعة التي أقيمت في الدوحة مايو الماضي، والتي حققت خلالها الإمارات 66 ميدالية ملونة بواقع 13 ذهبية و19 فضية و34 برونزية.

وتناول الاجتماع الاستعدادات الخاصة بالمحافل الرياضية الكبرى المتبقية خلال العام الجاري، وفي مقدمتها دورة الألعاب الآسيوية العشرين في آيتشي وناجويا اليابانية خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر، ودورة الألعاب الأولمبية للشباب في العاصمة السنغالية داكار خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر، إضافة إلى دورة الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 13 إلى 26 ديسمبر.

واطلع أعضاء المجلس على الإجراءات القانونية المرتبطة بشؤون العضوية والاعتراف المؤسسي، إلى جانب ملف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، من خلال استعراض رؤية اللجنة الأولمبية الإماراتية للتحول المؤسسي، نحو تطبيق آليات الذكاء الاصطناعي التوليدي «Agentic AI» ضمن منظومة العمل، ومناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة لتفعيلها.

كما ناقش المجلس التصور الخاص بإقامة «البيت الإماراتي» خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في لوس أنجلوس 2028، بما يشمل المتطلبات اللوجستية والمالية والبروتوكولية، إلى جانب الاطلاع على قرار تأجيل انتخابات الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي إلى سبتمبر 2026، ومستجدات أعمال اللجنة المركزية للانتخابات والطعون ومخرجاتها.

كما تم استعراض آلية تقديم طلبات الاتحادات الرياضية الخاصة بالمعسكرات التحضيرية للمشاركات الخارجية، مع اعتماد الاشتراطات والمعايير المنظمة لذلك،

واطلع المجلس على تقرير الرقابة على الحوكمة المؤسسية والدعم المالي المتعلق بمنح التضامن الأولمبي الصادرة عن اللجنة الأولمبية الدولية، ومستوى الامتثال والأداء، إضافة إلى موافقة اللجنة الأولمبية الدولية على جميع التعديلات المستحدثة في النظام الأساسي للجنة الأولمبية الإماراتية، والتي تمت المصادقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 16 فبراير الماضي.وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، أن الاجتماع ناقش عدداً من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل الرياضة الإماراتية، وفي مقدمتها التحضيرات الخاصة بالاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.

وقال: «ركزنا على برامج إعداد المنتخبات الوطنية للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية بمدينة ناجويا اليابانية، إلى جانب دورة الألعاب الأولمبية للشباب في داكار، باعتبارهما من أهم المحطات الرياضية المقبلة. وتم التأكيد على أهمية توفير أفضل بيئات الإعداد للرياضيين من خلال المعسكرات والبرامج التدريبية المتخصصة بما يضمن جاهزيتهم للمنافسة بأعلى المستويات».

وأضاف: «الاتحادات الرياضية تتحمل مسؤولية كبيرة خلال المرحلة الحالية من خلال تقييم اللاعبين واختيار العناصر القادرة على تمثيل الدولة بالصورة المأمولة، ولدينا العديد من المواهب الواعدة التي تحتاج إلى الإعداد المناسب لتحقيق أفضل النتائج».

وأوضح أن المجلس استعرض كذلك عدداً من الملفات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، وقال: «قمنا خلال الفترة الماضية بإجراء عدد من التعديلات والتحديثات المهمة على بعض اللوائح والأنظمة الداخلية بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة، ويعزز كفاءة العمل المؤسسي، كما ناقشنا ملف التمثيل الإماراتي في الاتحادات القارية والدولية، وسبل تعزيز حضور الكوادر الوطنية في مواقع صنع القرار الرياضي».

وحول نتائج المشاركات الأخيرة، قال: «النتائج التي تحققت في الدورات الماضية كانت إيجابية ومقبولة، لكنها لا تمثل سقف طموحاتنا، تطلعاتنا أكبر، وأهدافنا دائماً تتمثل في المنافسة على المراكز المتقدمة والصعود إلى منصات التتويج في مختلف المحافل الدولية».

وأضاف: «تعلمنا الكثير من المشاركات السابقة، وسنعمل على الاستفادة من هذه الخبرات في تطوير برامج الإعداد ورفع مستوى الأداء، ودورنا اليوم هو توفير أفضل الظروف لرياضيينا من أجل تحقيق نتائج أكثر تميزاً خلال المرحلة المقبلة».

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع الجهات الرياضية والعمل وفق رؤية موحدة تضمن استمرار تطور الرياضة الإماراتية وتعزيز حضورها على الساحة القارية والدولية.