محمد الشرقي: الاستثمار في المواهب وتمكين الكفاءات ركيزة بناء الإنسان

الفجيرة (وام)

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أن الاستثمار في المواهب الرياضية وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة يمثل ركيزةً أساسية في بناء الإنسان، وتعزيز مسيرة التنمية، وإعداد نماذج ملهمة قادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الرياضية.

جاء ذلك خلال حضور سموه، في مجلس محمد بن حمد الشرقي، جلسة بعنوان «التميّز الرياضي.. نماذج ملهمة من الفجيرة»، بحضور الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من المسؤولين والرياضيين من داخل الإمارة وخارجها.

واستضافت الجلسة نخبة من الرياضيين من أبناء الإمارة، وهم نصيب عبيد بن سبيت، ومحمد سالم الزحمي، راشد الزيودي، وعمار السدراني، وفارس البلوشي، وهدى آل علي، لاستعراض أبرز إنجازاتهم الرياضية المتميزة في منصات التتويج العالمية وتجاربهم الملهمة في مختلف الألعاب الرياضية.

وأشار سموّه إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بدعم القطاع الرياضي، وتوفير البيئة المحفزة لصقل المواهب الوطنية وتمكينها من تحقيق التميز، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة على خريطة الرياضة العالمية.

وتناولت الجلسة قصص نجاح رياضية ملهمة لأبناء الفجيرة الذين تمكنوا من تحويل طموحاتهم إلى إنجازات مشرفة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مسلطةً الضوء على أبرز التحديات والمحطات المفصلية التي أسهمت في تشكيل مسيرتهم الرياضية، والدروس المستفادة من تجاربهم في تحقيق النجاح والتميز، إلى جانب دور الأسرة والأندية والجهات المختصة في دعم المواهب الرياضية، وأهمية الشغف والمبادرة والعمل الجاد والتضحيات التي رافقت مسيرتهم نحو منصات التتويج.