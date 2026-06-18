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الرياضة

منى الرئيسي تفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي لليد

منى الرئيسي تفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي لليد
18 يونيو 2026 22:44

دبي (الاتحاد)
فازت الدكتورة منى إبراهيم الرئيسي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد، بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد عن العنصر النسائي بالتزكية، وذلك للدورة الانتخابية الجديدة، الممتدة من 2026 حتى 2028، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي الذي استضافته مدينة جدة السعودية، وشهد تشكيل مجلس جديد للاتحاد برئاسة حسن نصر هلال الذي فاز بمنصب الرئيس بالتزكية، وفاز خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري بمنصب نائب الرئيس، وتم تزكية المغربي العدلي الحنفي نائباً لرئيس الاتحاد عن دول المغرب العربي، والعماني موسى البلوشي عن دول الخليج العربي، والأردني تيسير منسي عن دول شمال الوطن العربي.
وشارك اتحاد الإمارات لكرة اليد في أعمال الجمعية العمومية بوفد ترأسه سعود إبراهيم صالح، رئيس الاتحاد، وضم عبدالسلام ربيع المحيربي، الأمين العام للاتحاد، إلى جانب الدكتورة منى إبراهيم الرئيسي عضو مجلس الإدارة.
ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لمسيرة الدكتورة منى الرئيسي في العمل الرياضي، حيث سبق لها الفوز بعضوية لجنة المرأة في الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، لتواصل حضورها الفاعل على المستويين القاري والعربي.
وشهد الاجتماع اعتماد عدد من القرارات الخاصة بمستقبل اللعبة، إلى جانب انتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة للاتحاد للدورة 2026-2028، واعتمدت الجمعية العمومية، التقرير المالي والإداري للاتحاد، وناقشت سبل تطوير مسابقة وبطولات الاتحاد العربي وتعزيز التعاون بين اتحادات كرة اليد الوطنية.
وأعربت الدكتورة منى إبراهيم الرئيسي عن سعادتها بهذا الفوز، مؤكدة أن الثقة التي حظيت بها تمثل مسؤولية كبيرة ودافعا لمواصلة العمل من أجل تطوير كرة اليد النسائية العربية وتعزيز حضورها في مختلف المحافل.

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