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الرياضة

موكب نيكس يزين شوارع نيويورك في احتفالية البطل

موكب نيكس يزين شوارع نيويورك في احتفالية البطل
18 يونيو 2026 22:55

نيويورك(أ ف ب)
احتشد عشرات الآلاف من مشجعي نادي نيويورك نيكس في مانهاتن، خلال موكب احتفالي خاضع لإجراءات أمنية مشددة، حوّل المدينة إلى بحر من اللونين الأزرق والبرتقالي، احتفالاً بتتويج الفريق بلقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).
وترددت هتافات "هيا يا نيكس" وسط الحشود الكثيفة التي ضمّت بعض المشجعين الذين دفعوا مئات الدولارات لـ"حراس طوابير" لحجز أماكن لهم طوال الليل من أجل متابعة مسار الموكب.
وقال أنطوني مارتوريلي، وهو موظف في متجر يبلغ من العمر 29 عاماً: "نيكس يوحد المدينة كما لا يفعل أي فريق آخر. لقد عشنا فترة طويلة من الحرمان".
وشهدت نيويورك احتفالات واسعة يوم السبت بعد فوز نيكس باللقب وإنهاء صيام استمر 53 عاماً، إثر تغلبه على سان أنتونيو سبيرز خارج أرضه في تكساس.
وحشد موكب الخميس الذي نظمته إدارة العمدة زهران ممداني، انتشاراً أمنياً واسعاً شمل 10 آلاف عنصر من شرطة نيويورك، في أكبر تعبئة لرجال الأمن في تاريخ المدينة خلال فعالية مخططة.
وقالت شرطة نيويورك إن مناطق المشاهدة المخصصة للموكب امتلأت بالكامل قبل ثلاث ساعات من انطلاقه، ما دفع بعض المتأخرين إلى البحث عن مواقع بديلة.
وفي إحدى الحالات، تسلق العشرات من المشجعين شاحنة نفايات وضعتها السلطات كإجراء أمني، من أجل مشاهدة اللاعبين والكأس أثناء مرورهم.
كما لفت الانتباه زوجان ارتديا ملابس زفافهما، حيث ظهر العريس ببدلة رسمية وربطة عنق سوداء، والعروس بفستان بلون أبيض، بينما قال أحد الأصدقاء إنهما سيتزوجان لاحقاً في اليوم نفسه.
وسار موكب الاحتفال بفريق نيكس من منطقة "بولينج جرين" في أقصى جنوب مانهاتن وصولاً إلى مبنى بلدية نيويورك، على امتداد مسار من عشرة مبانٍ يُعرف باسم "وادي الأبطال".
وخلال الموكب، غُمر اللاعبون بنحو 2500 رطل (1.1 طن) من قصاصات الورق المعاد تدويرها (كونفيتي)، وفق ما أعلنت المدينة، في إطار ما يُعرف بـ"موكب قصاصات الورق" الذي تعود جذوره إلى أواخر القرن التاسع عشر.
لاحقاً، منح ممداني فريق نيكس "مفتاح المدينة" الرمزي في مبنى بلدية نيويورك، حيث أدّت الحائزة على جائزة جرامي أليشيا كيز أغنية "إمباير ستيت أوف مايند"، وهي الأغنية الشهيرة التي سجلتها مع جاي-زي عام 2009.
وقال ممداني الذي ارتدى قميص نيكس باللونين الأزرق والبرتقالي فوق قميص وربطة عنق وتحت سترة رسمية: "ما أجمل أن يجمعنا فرح خالص وغير مقيّد".
وأضاف "ما حيينا، سنذكر هذا الشعور؛ مدينة موحدة، مدينة نابضة بالحياة، مدينة غمرها الفرح".
بدوره، شكر جايلن برانسون الذي تُوّج بجائزة أفضل لاعب في نهائي الدوري، جماهير نيكس على دعمها للفريق في طريقه إلى إحراز اللقب.
وقال برانسون "بطريقة ما، وبأي شكل من الأشكال، كنت أعلم أننا سنجد طريقة لإنجاز هذا الأمر".
تأتي فرحة جماهير نيويورك في وقت تنشغل فيه المدينة والبلاد عموما أيضا باستضافة كأس العالم لكرة القدم، وهو ما أدى إلى حالة من الفوضى المرورية، مع إغلاق واسع للطرق في مختلف أنحاء مانهاتن تزامناً مع موكب الاحتفال.

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