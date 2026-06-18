13 سفيراً لـ«دوري أدنوك» يدشنون الظهور في مونديال 2026

معتصم عبدالله (أبوظبي)

شهدت الجولة الأولى من نهائيات كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، الظهور الأول لعدد 13 لاعباً من أصل 15 يمثلون أندية دوري أدنوك للمحترفين، ضمن منتخباتهم المشاركة في المونديال، فيما بقي لاعبان على مقاعد البدلاء مع منتخبي أوزبكستان وإيران.

ويتوزع «سفراء دوري أدنوك» في كأس العالم على 8 منتخبات، بواقع 5 لاعبين مع منتخب إيران، و3 لاعبين مع أوزبكستان، ولاعبين مع العراق، مقابل لاعب واحد مع كل من: المغرب ومصر وباراجواي والرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية.

ورغم غياب الانتصارات عن منتخبات لاعبي دوري أدنوك في الجولة الافتتاحية، فإن خمسة منتخبات نجحت في حصد التعادل، عبر المغرب أمام البرازيل (1-1)، ومصر أمام بلجيكا (1-1)، والرأس الأخضر أمام إسبانيا (0-0)، والكونغو الديمقراطية أمام البرتغال (1-1)، وإيران أمام نيوزيلندا (2-2). في المقابل خسر منتخب أوزبكستان أمام كولومبيا (1-3)، والعراق أمام النرويج (1-4).

وتصدر أربعة لاعبين قائمة الأكثر مشاركة من أندية دوري أدنوك بعدما أكملوا المباريات كاملة، وهم: ديني بورخيس مدافع البطائح مع الرأس الأخضر أمام إسبانيا، وعبدالله عبدولاييف لاعب دبا، وأوتابيك شوكوروف لاعب بني ياس مع أوزبكستان أمام كولومبيا، إلى جانب سعيد عزت الله لاعب شباب الأهلي مع إيران أمام نيوزيلندا.

وكان ديني بورخيس أحد أبرز نجوم الجولة الأولى، بعدما ساهم في خروج منتخب الرأس الأخضر، المشارك للمرة الأولى في كأس العالم، بتعادل تاريخي أمام إسبانيا. ونجح المنتخب القادم من دولة لا يتجاوز عدد سكانها نصف مليون نسمة، في فرض التعادل على أحد عمالقة الكرة العالمية بفضل أداء دفاعي منظم.

وجاء إبراهيم بايش لاعب الظفرة في المركز الخامس من حيث عدد دقائق اللعب بين محترفي دوري أدنوك، بعدما خاض 78 دقيقة مع منتخب العراق أمام النرويج، مقابل 65 دقيقة لسامان قدوس و53 دقيقة لشهريار موغانلو مع منتخب إيران، و45 دقيقة لمهدي قائدي لاعب النصر.

كما شارك رامي ربيعة مدافع العين لمدة 19 دقيقة مع منتخب مصر أمام بلجيكا، وساهم في الحفاظ على نتيجة التعادل 1-1، فيما خاض مهند علي مهاجم دبا 12 دقيقة مع العراق، وشارك كاكو لاعب العين 10 دقائق مع باراجواي، وسايمون بانزا لاعب الجزيرة 5 دقائق مع الكونغو الديمقراطية، بينما دخل سفيان رحيمي لاعب العين بديلاً في الدقيقة الأخيرة من مواجهة المغرب والبرازيل.

وفي المقابل، لم يشارك كل من: عزيزون جانييف لاعب البطائح مع أوزبكستان، ومحمد قرباني لاعب الوحدة مع إيران، خلال الجولة الأولى.

ورغم غياب منتخب الإمارات عن نهائيات كأس العالم، يواصل دوري أدنوك للمحترفين حضوره على الساحة العالمية عبر لاعبيه المشاركين في البطولة، حيث يحتل المركز 22 عالمياً من حيث عدد اللاعبين المشاركين في المونديال، بالتساوي مع الدوريين العراقي والأسترالي، فيما يتصدر الدوري الإنجليزي القائمة بعدد 205 لاعبين، يليه الدوري الألماني بـ110 لاعبين، ثم الدوري الإسباني بـ85 لاعباً.