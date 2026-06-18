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الرياضة

تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية ينطلق مطلع يوليو

تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية ينطلق مطلع يوليو
19 يونيو 2026 00:48

رأس الخيمة (وام)
تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، تنطلق النسخة الثانية من «تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية»، من 2 إلى 5 يوليو المقبل، وذلك في الصالة الرياضية بمنطقة الظيت، وسط مشاركة مفتوحة للجمهور من مختلف الفئات العمرية.
وتبدأ فعاليات التحدي يوم الخميس 2 يوليو المقبل بمرحلة الميزان من الساعة الخامسة مساءً وحتى التاسعة مساءً، فيما تقام التصفيات التمهيدية يوم الجمعة 3 يوليو المقبل عند الساعة الثالثة ظهراً، ويُخصص يوم السبت 4 يوليو للراحة، على أن تُختتم المنافسات بإقامة التصفيات النهائية يوم الأحد 5 يوليو عند الساعة الثالثة ظهراً. ويهدف التحدي إلى تعزيز ثقافة الرياضة واللياقة البدنية وتشجيع أفراد المجتمع على تبنِّي أسلوب حياة صحي ونشط، إلى جانب توفير منصة تنافسية للمشاركين لإبراز قدراتهم البدنية وتحقيق أفضل النتائج.

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