سويسرا تقترب من دور الـ32 برباعية البوسنة

لوس أنجلوس (أ ف ب)

اقترب المنتخب السويسري من ضمان تأهله إلى دور الـ 32 في نهائيات كأس العالم 2026، بعد أن حقق باكورة انتصاراته بفوزه الكبير على البوسنة والهرسك المنقوصة 4-1 على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" في لوس أنجلوس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

ويدين فريق المدرب مورات ياكين بفوزه إلى أهداف البديلين يوهان مانزامبي (74 و90) وروبن فارجاس (84) والقائد جرانيت تشاكا (90+7 من ركلة جزاء)، فيما سجّل للبوسنيين البديل إرمين مهميتش (90+3).

ورفع السويسريون رصيدهم إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الثانية بفارق ثلاثة نقاط أمام كندا المضيفة وقطر اللذين يلتقيان لاحق، والبوسنة.