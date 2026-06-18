الجمعة 19 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سويسرا تقترب من دور الـ32 برباعية البوسنة

سويسرا تقترب من دور الـ32 برباعية البوسنة
19 يونيو 2026 01:18

لوس أنجلوس (أ ف ب)
اقترب المنتخب السويسري من ضمان تأهله إلى دور الـ 32 في نهائيات كأس العالم 2026، بعد أن حقق باكورة انتصاراته بفوزه الكبير على البوسنة والهرسك المنقوصة 4-1 على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" في لوس أنجلوس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.
ويدين فريق المدرب مورات ياكين بفوزه إلى أهداف البديلين يوهان مانزامبي (74 و90) وروبن فارجاس (84) والقائد جرانيت تشاكا (90+7 من ركلة جزاء)، فيما سجّل للبوسنيين البديل إرمين مهميتش (90+3).
ورفع السويسريون رصيدهم إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الثانية بفارق ثلاثة نقاط أمام كندا المضيفة وقطر اللذين يلتقيان لاحق، والبوسنة.

أخبار ذات صلة
إمام عاشور يهزم مبابي وهاري كين بالقاضية في الجولة الأولى من كأس العالم
كوكوريا ينقذ ريال مدريد من «مأزق تاريخي»
كأس العالم 2026
تابع التغطية كاملة
كأس العالم 2026
منتخب سويسرا
جرانيت تشاكا
البوسنة والهرسك
آخر الأخبار
قفازات أسطورية.. تعرف على أكثر حراس المرمى صلابة في تاريخ كأس العالم
الرياضة
قفازات أسطورية.. تعرف على أكثر حراس المرمى صلابة في تاريخ كأس العالم
اليوم 13:45
صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة و«موانئ أبوظبي» يوقعان اتفاقية لتعزيز الشراكة الإنسانية ودعم المرأة اللاجئة
علوم الدار
صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة و«موانئ أبوظبي» يوقعان اتفاقية لتعزيز الشراكة الإنسانية ودعم المرأة اللاجئة
اليوم 13:39
«مونفول» يحلِّق بالفوز الثالث.. «هاتريك» لخيول الإمارات في «رويال آسكوت»
الرياضة
«مونفول» يحلِّق بالفوز الثالث.. «هاتريك» لخيول الإمارات في «رويال آسكوت»
اليوم 13:15
ركين سعد تنتظر «بومة»
الترفيه
ركين سعد تنتظر «بومة»
اليوم 13:06
6 حقائق عن «النسيان».. استشِر طبيبك فوراً
الترفيه
6 حقائق عن «النسيان».. استشِر طبيبك فوراً
اليوم 12:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©