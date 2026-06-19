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الرياضة

إصابة مروّعة تُلقي بظلالها على فوز كندا أمام قطر

إصابة مروّعة تُلقي بظلالها على فوز كندا أمام قطر
19 يونيو 2026 07:16

فانكوفر (أ ف ب)
حققت كندا فوزها الأول في ثالث مشاركة لها في العرس العالمي، عندما أكرمت وفادة قطر المنقوصة بسداسية نظيفة في فانكوفر في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، في مباراة شابها تعرُّض لاعب الوسط إسماعيل كونيه لإصابة مروعة.
وسجل كايل لارين (16) وجوناثان ديفيد (29 و45+3 و90+2) والبديلان نايثن صليبا (64) ومحمد مناعي (75 بالخطأ في مرمى منتخب بلاده) أهداف كندا محققة فوزاً غير مسبوق، وباتت بحاجة إلى التعادل فقط أمام سويسرا في مباراتها الأخيرة لاعتلاء صدارة المجموعة والتأهل للمرة الأولى إلى الدور الثاني.
لكن أجواء الاحتفال في ملعب "بي سي بلايس" في فانكوفر، بحضور رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الذي شجع "الروج"، تعكّرت بسبب إصابة خطيرة لكونيه في الدقيقة 51.
وتسبب عاصم مادبو في إسقاط كونيه بتدخل متهور من الخلف، فترك لاعب الوسط المحترف في صفوف ساسوولو الإيطالي يتلوى من شدة الألم ممسكاً بساقه اليسرى.
وبدت خطورة الإصابة واضحة على الفور، إذ سارع زملاؤه إلى طلب تدخل الجهاز الطبي الكندي على جانب الملعب.
وفي النهاية نُقل كونيه خارج أرضية الميدان على محفة، ولوّح للجماهير بينما كان يتنفس عبر أنبوب أوكسجين.
وكان مادبو حصل في البداية على بطاقة صفراء بسبب التدخل، قبل أن يُطرد بعد تحويلها إلى حمراء إثر مراجعة حكم الفيديو المساعد (في أيه آر)، في ثاني طرد للاعب قطري بعد همام الأمين في الشوط الأول (33).
ومع تراجع قطر إلى تسعة لاعبين، استغلت كندا الوضع إلى أقصى حد وسجلت ثلاثة أهداف إضافية.
وبعد دقائق من دخوله بدلاً من كونيه، أحرز صليبا الرابع لكندا من ركلة حرة مباشرة من على مشارف منطقة الجزاء، أسكنها في الزاوية اليمنى، فاحتفل عبر حمل قميص زميله المصاب (64).

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