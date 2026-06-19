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الرياضة

4 مواجهات لمنتخب الجودو في «أولان باتور جراند سلام»

4 مواجهات لمنتخب الجودو في «أولان باتور جراند سلام»
19 يونيو 2026 12:23

أبوظبي (الاتحاد)
تستأنف غداً بطولة أولان باتور جراند سلام للجودو، التي ينظّمها اتحاد منغوليا للجودو، بإشراف الاتحاد الدولي في جولتها الثانية، والتي انطلقت منافساتها بصالة (أستتيب أرينا) في العاصمة المنغولية، بمشاركة 454 لاعباً ولاعبة من 58 دولة من بينهم عشرة أبطال عالميين من مختلف الجنسيات، حيث تهدف مشاركتهم فيها حصد المزيد من نقاط التأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.
وتشهد منافسات الغد إقامة تصفيات وزن الخفيف المتوسط، الذي يشارك فيه منتخبنا بعدد 4 لاعبين، حيث يلتقي لاعبنا محمد بيك في منافسات وزن تحت 73 كجم بطل منتخب إيطاليا مانويل لومباردو، وفي نفس الوزن يقابل لاعبنا ناجي يزبيك اللاعب التركي سيلوغلو بلال.. وفي وزن تحت 81 كجم، يلتقي لاعبنا عمر جاد مع بطل الهند توكاس هارش، وفي نفس الوزن يقابل لاعبنا طلال شفيلي بطل بورتو ريكو غانديا أدريان.
وكانت منافسات الخفيف التي جرت أمس بمشاركة 3 من لاعبي منتخبنا قد شهدت خسارة سيمون قسطنطين أمام بطل أذربيجان أحمد يوسوف في وزن تحت 60 كجم، واللاعب نارمند بيان في وزن تحت 66 كجم أمام الكوري الجنوبي شانغ كيم.. فيما شهدت فوز بشيرات خرودي علي اللاعبة الكورية الجنوبية مينيج كيم في بداية منافسات الدور التمهيدي لوزن تحت 52 كجم، قبل أن تواجه بطلة منغوليا أورنزبايا نمونغ حيث استطاعت تجاوزها بالإسكور الذهبي برغم المؤازرة الجماهيرية وتعاطف التحكيم، لتتأهل للقاء بطلة المجر جرو ريكا في الدور ربع النهائي، وقد تمكن من هزيمتها لتبلغ الدور قبل النهائي لتكون في مواجهة بطله اليابان والعالم المرشحة الأولى أوتا أبي التي جرت في الفترة المسائية.

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