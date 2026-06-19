قفازات أسطورية.. تعرف على أكثر حراس المرمى صلابة في تاريخ كأس العالم

معتز الشامي (أبوظبي)

في بطولات كأس العالم، غالباً ما تتجه الأضواء نحو المهاجمين وصنّاع الأهداف، لكن بعض حراس المرمى نجحوا في كتابة أسمائهم بأحرف من ذهب، بفضل قدرتهم الاستثنائية على حماية شباكهم.

ولكن من هم أفضل حراس المرمى من حيث معدل استقبال الأهداف في تاريخ المونديال، مع احتساب الحراس الذين خاضوا خمس مباريات على الأقل في البطولة، بحسب «فيفا».

ويتقاسم البرازيلي كارلوس والبرتغالي إدواردو صدارة القائمة بمعدل مذهل بلغ 0.20 هدف فقط في المباراة الواحدة. فقد خاض كل منهما 5 مباريات في كأس العالم واستقبل هدفاً واحداً فقط. وكان الهدف الوحيد الذي دخل مرمى كارلوس في مونديال 1986 من توقيع الأسطورة الفرنسية ميشيل بلاتيني، بينما لم تهتز شباك إدواردو في مونديال 2010 سوى بهدف سجله الإسباني دافيد فيا.

ويأتي الإيطالي والتر زينجا في المركز الثالث بمعدل 0.29 هدف في المباراة، بعدما استقبل هدفين فقط خلال 7 مباريات في كأس العالم 1990، وهو الإنجاز الذي رسّخ مكانته كواحد من أعظم حراس المرمى في تاريخ الكرة الإيطالية.

أما المركز الرابع فيشغله المكسيكي بابلو لاريوس، الذي استقبل هدفين فقط خلال 5 مباريات في مونديال 1986، ليحقق معدل 0.40 هدف في المباراة. ويتساوى معه في المعدل ذاته كل من الإنجليزي، بول روبنسون، والأرجنتيني روبرتو أبوندازيري، والبرازيلي ديدا، بعدما استقبل كل منهم هدفين فقط خلال 5 مباريات في مشاركاتهم المونديالية.

وحقق روبنسون هذا الرقم خلال كأس العالم 2006، فيما تألق أبوندازيري مع الأرجنتين في النسخة ذاتها، قبل أن تنهي الإصابة مشواره خلال مواجهة ألمانيا في ربع النهائي. أما ديدا فواصل تقاليد البرازيل العريقة في حراسة المرمى، محافظاً على معدل استثنائي خلال مشاركته في مونديال 2006.

ويحتل الإنجليزي جوردون بانكس، بطل العالم مع إنجلترا عام 1966، المركز الثامن بمعدل 0.44 هدف في المباراة، بعدما استقبل 4 أهداف فقط خلال 9 مباريات.

وفي المركز التاسع يأتي الفرنسي فابيان بارتيز بمعدل 0.47 هدف في المباراة. وقد لعب دوراً محورياً في تتويج فرنسا بلقب كأس العالم 1998، كما ساهم في وصول «الديوك» إلى نهائي نسخة 2006، ليصبح أحد أكثر الحراس نجاحاً في تاريخ البطولة.

ويتشارك 5 حراس المركز العاشر بمعدل 0.50 هدف في المباراة الواحدة، وهم الأرجنتيني سيرجيو جويكوتشيا، والسوفيتي أنزور كافيلاشفيلي، والبرازيلي لياو، والألماني أوليفر كان، والباراجواياني خوستو فيلار، في تأكيد جديد على المستوى الاستثنائي الذي قدموه خلال مشاركاتهم في المونديال.

وتكشف هذه القائمة عن الهيمنة البرازيلية الواضحة على مستوى حراسة المرمى، حيث تضم 3 حراس برازيليين بين أفضل عشرة، وهم كارلوس وديدا ولياو.

ويعكس ذلك قوة المدرسة البرازيلية ليس فقط في إنتاج النجوم الهجومية، بل أيضاً في تخريج حراس مرمى على أعلى مستوى.

وتؤكد هذه الأرقام أن النجاح في كأس العالم لا يرتبط فقط بتسجيل الأهداف، بل يعتمد كذلك على وجود حارس مرمى قادر على صناعة الفارق في اللحظات الحاسمة، والحفاظ على تماسك فريقه أمام أقوى المنافسين في البطولة الأكبر عالمياً.