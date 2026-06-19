تحمل الكثير من التفاصيل.. أسرار الشعارات التي تزين قمصان نجوم المونديال

معتز الشامي (أبوظبي)

لن تحمل بطولة كأس العالم 2026 نظاماً جديداً بمشاركة عدد أكبر من المنتخبات وثلاث دول مستضيفة فقط، بل ستعيد أيضاً ظهور القمصان المليئة بالتفاصيل والرموز الخاصة. فالشعارات التي يرتديها اللاعبون على قمصانهم ليست مجرد زينة، بل يحمل كل منها دلالة مرتبطة بالإنجازات أو الظروف الخاصة أو سياق البطولة.

والبداية من شعار «الإرث»، الذي يحمله اللاعبون الذين شاركوا في خمس نسخ أو أكثر من كأس العالم. ومن أبرز النجوم الذين سيرتدون هذا الشعار، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، لوكا مودريتش، مانويل نوير، ويوتو ناغاتومو.

وشعار «الحذاء الذهبي»، حيث يحصل اللاعبون الذين سبق لهم الفوز بجائزة هدّاف كأس العالم على حق ارتداء هذا الشعار المميز.

وظهر الشعار مع كل من كيليان مبابي، هاري كين، وخاميس رودريجيز، بعدما توّج الفرنسي هدافاً لمونديال قطر 2022، وسجل كين 6 أهداف في نسخة 2018، بينما كان النجم الكولومبي مفاجأة كأس العالم 2014 بعدما أحرز 6 أهداف.

بالإضافة إلى شعار «القفاز الذهبي»، الذي يحمله حراس المرمى الذين سبق لهم الفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في نسخ سابقة من كأس العالم. وسيظهر الشعار على قمصان 3 من أبرز الحراس في مونديال 2026، إيمليانو مارتينيز، مانويل نوير، وتيبو كورتوا.

فيما أطلق فيفا شعاراً جديد بمسمى «الظهور الأول»، وهذا الشعار مخصّص للاعبين الذين يخوضون أول مباراة لهم في كأس العالم. ويحمله اللاعب فقط خلال يوم ظهوره الأول في البطولة، قبل أن يصبح جزءاً من سجل مشاركاته المونديالية.

وهناك أيضاً شعار«أبطال العالم»، حيث يهدف هذا الشعار إلى تكريم المنتخبات التي سبق لها التتويج بكأس العالم. وسترتديه 7 منتخبات فقط هي، البرازيل، ألمانيا، الأرجنتين، إسبانيا، فرنسا، إنجلترا، وأوروجواي.

أما بقية المنتخبات المشاركة في البطولة، والتي تكمل قائمة الـ48 منتخباً، فسترتدي الشعار نفسه، لكن باللونين الأبيض أو الأسود، وفقاً للون القميص الأساسي لكل منتخب.

وبالإضافة إلى الشعارات السابقة، سترتدي جميع المنتخبات المشاركة شعاراً آخر يحمل عبارة «متحدون من أجل السلام».

وسيتم الترويج لهذا الشعار خلال دور المجموعات من كأس العالم 2026، حيث سترتديه المنتخبات الـ48 المشاركة بالإضافة إلى طاقم التحكيم على أكمام القمصان.

كما ستستخدم هذه الحملة لتسليط الضوء على مبادرات إنسانية أخرى ذات تأثير كبير، مثل برنامج دعم اللاجئين التابع لمؤسسة فيفا.

وتعكس هذه الشعارات الجانب الرمزي والتاريخي لكأس العالم، حيث لا تمثّل فقط هوية البطولة، بل تحكي أيضاً قصص اللاعبين والمنتخبات والإنجازات التي صنعت تاريخ كرة القدم العالمية.