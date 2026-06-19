فريتس يثأر من شيلتون ويتأهل إلى نصف نهائي «هاله للتنس»

هاله (أ ف ب)

ثأر الأميركي تايلور فريتس من مواطنه بن شيلتون بفوزه عليه في مباراة مثيرة بنتيجة 6-7 (5-7) و7-6 (10-8) و7-6 (7-3) ليبلغ الدور نصف النهائي من دورة هاله لكرة المضرب على الملاعب العشبية اليوم الجمعة.واحتاج فريتس، المصنف التاسع عالمياً والذي كان قد خسر أمام مواطنه في نهائي شتوتجارت، إلى ساعتين و45 دقيقة للتأهل إلى دور الأربعة في هاله التي تعتبر بروفة تقليدية قبل انطلاق بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى.

واتسم اللقاء بقوة المنافسة بين اللاعبين الأميركيين صاحبي الإرسالات القوية، حيث لم يكسر أيٌّ منهما إرسال منافسه طوال المباراة، فحُسمت كل مجموعة بشوط كسر التعادل، وفاز شيلتون في المجموعة الأولى، في حين انتفض فريتس المتخصص على الملاعب العشبية ليفوز في الثانية بعدما أنقذ نقطة حاسمة ليفرض مجموعة فاصلة، وسقط شيلتون على العشب في منتصف المجموعة الثالثة وعاد متعثراً إلى مقعده، لكنه استطاع استكمال المباراة.

وازدادت ثقة فريتس بنفسه مع مرور الوقت، وسيطر على مجريات اللعب ليفوز بكسر التعادل الثالث والأخير، وسيواجه فريتس في نصف النهائي إما الالماني ألكسندر زفيريف، بطل فرنسا المفتوحة والمصنف الثالث عالمياً والأول في الدورة، أو البلجيكي رافايل كولينجون.