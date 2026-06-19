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الرياضة

اتفاق «تاريخي» بين بطولة العالم للدراجات النارية والمصنعين الخمسة

اتفاق «تاريخي» بين بطولة العالم للدراجات النارية والمصنعين الخمسة
19 يونيو 2026 18:33

برنو (أ ف ب) 
توصلت إدارة بطولة العالم للدراجات النارية فئة «موتو جي بي» إلى اتفاق تاريخي مع المصنعين الخمسة بشأن العقد التجاري الجديد الذي يمتد لخمسة أعوام حتى 2031، مقابل الحصول على إيرادات من حقوق البث التلفزيوني والرعاة والحلبات.وبعد أكثر من عام من المفاوضات الصعبة، وافق المصنعون المشاركون في البطولة ومجموعة موتو جي بي سبورتس إنترتَينمنت على الاتفاق العام الذي سيربط الطرفين خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويربط هذا الاتفاق، المستوحى من اتفاقيات «كونكورد» الخاصة ببطولة الفورمولا 1، فرق أبريليا ودوكاتي وهوندا وكيه تي أم وياماها بالبطولة حتى 2031، كما سيسمح بإضفاء الطابع الرسمي على جميع انتقالات الدراجين بين الفرق اعتباراً من عام 2027.
واستمرت المفاوضات المتبادلة لفترة أطول مما كان يتوقعه أي من الطرفين في البداية، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الاستراتيجية التي اعتمدتها رابطة مصنعي الدراجات النارية الرياضية التي رأت في المرحلة الحالية فرصة للضغط بقوة بهدف الحصول على أفضل الشروط الممكنة، وشارك في المفاوضات المالك الجديد للحقوق التجارية، مجموعة ليبرتي ميديا الأميركية.
وقال كارلوس إسبيليتا المدير الرياضي لموتو جي بي خلال مؤتمر صحافي على هامش التجارب الحرة لجائزة تشيكيا الكبرى في برنو «شكراً للمصنعين الخمسة على جعل هذا الأمر ممكناً»، وأضاف «هذا اليوم يشكل نقطة تحول لموتو جي بي»، فيما راهن كارميلو إسبيليتا، المدير العام لمجموعة «سبورتس إنترتَينمنت»، على «نمو عالمي» للبطولة.من جهته، وصف مدير أبريليا ماسيمو ريفولا، رئيس رابطة مصنعي الدراجات النارية الرياضية، الحدث بأنه «يوم تاريخي».وبحسب موقع «موتورسبورت» المتخصص الذي كان أول من كشف قبل أيام عن هذا الاتفاق، سيحصل كل فريق على قرابة ثمانية ملايين يورو سنوياً من عائدات التلفزيون والرعاة والحلبات.

 

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