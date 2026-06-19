«الامتحانات» تجبر تركيا على منع شاشات المونديال في الأماكن العامة

إسطنبول(أ ف ب)

أوعزت وزارة الداخلية التركية إلى المحافظات في مختلف أنحاء البلاد، بعدم السماح بتركيب شاشات عملاقة في الأماكن العامة لعرض مباراة المنتخب الوطني في كأس العالم لكرة القدم ضد الباراغواي، بهدف الحد من الضوضاء والازدحام المروري خلال امتحانات قبول الدخول إلى الجامعات.

وخططت السلطات المحلية لبث مباراة تركيا في المجموعة الرابعة أمام الباراغواي السبت على شاشات كبيرة في الهواء الطلق في عدد من المدن.

غير أن التوجيه الصادر عن الوزارة، قبيل امتحانات مؤسسات التعليم العالي المقررة هذا الأسبوع، دفع البلديات المحلية إلى إلغاء عرض المباراة. وتقام المباراة في سان فرانسيسكو الأميركية السبت عند الساعة السادسة صباحاً بتوقيت تركيا.

وقالت السلطات، إن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان عدم تأثر الطلاب الذين يتقدمون للامتحان سلباً بسبب التلوث الضوضائي أو زيادة الازدحام المروري.

ويتقدم سنوياً إلى اختبارات القبول في الجامعات التركية مئات آلاف الطلاب الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.

وتحظى كرة القدم بشعبية كبيرة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 86 مليون نسمة، ما يجعل مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم للمرة الأولى منذ حلوله ثالثاً في نسخة عام 2002، حدثاً هائلاً.

وتسعى تركيا لتفادي الخروج المبكر بعدما خسرت افتتاحاً أمام أستراليا 0-2، ضمن مجموعة تضم أيضاً الولايات المتحدة التي تستضيف النهائيات العالمية مشاركة مع كندا والمكسيك.

وبثت المباراة ضد أستراليا على شاشات عملاقة في إسطنبول ومناطق أخرى في 15 يونيو، ما جذب حشوداً كبيرة ملأت المتنزهات، و مدرجاً أثرياً في أنطاليا جنوب البلاد.