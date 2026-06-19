البطة «دون» تقود مسيرة جماهير أسكتلندا قبل مواجهة المغرب

لندن(رويترز)

حظيت بطة من مدينة بروفيدنس، بمتابعة جماهيرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أصبحت تميمة الحظ غير ​الرسمية لجماهير أسكتلندا وذلك عقب انضمامها إلى مسيرة بالمزامير قام بها «جيش التارتان»، وهو وصف تشتهر به الجماهير الإسكتلندية، قبل مباراة الفريق ⁠اليوم الجمعة في كأس العالم لكرة القدم.

وكانت البطة، والتي ​تعرف باسم «دون»، ترتدي علم أسكتلندا على ظهرها، إلى ​جانب ‌قلادتها الذهبية المعتادة لقيادة المسيرة ⁠في ​ولاية رود آيلاند قبل مباراة الفريق أمام المغرب.

وتعد «دون» أحدث بطة تنضم إلى أجواء كرة القدم، بعد أن تبنى مشجعو المكسيك البطة «ميرلين» كتميمة غير رسمية لهم.

وتعرف ‌البطة دون جيداً باسم «بطة التشجيع»، وزادت شهرتها ‌في عام 2024 عندما حضرت مباراة لفريق كرة السلة بجامعة بروفيدنس. ومع ذلك، سرعان ما تم منعها من ​دخول الملعب بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الحيوانات.

ولكن «دون» لا تزال تحضر بشكل متكرر الاحتفالات في أنحاء بروفيدنس، ولديها أكثر من 30 ألف متابع على إنستجرام.

وانضمت دون إلى المسيرة التي نظمتها جماهير أسكتلندا ‌بعد أن قرر عدد كبير ​من المشجعين الإسكتلنديين البقاء في بروفيدنس، التي تبعد حوالي 25 ميلاً عن الملعب الذي يستضيف أول مباراتين لفريقهم ضمن المجموعة الثالثة.

واجتاح مشجعو إسكتلندا مدينة ​بوسطن، وقال بريت ‌سمايلي، رئيس بلدية مدينة بروفيدنس، لقناة إن.بي.سي 10 «كان هذا واحداً من بين أكثر ⁠ثمانية أيام إمتاعاً في مدينة بروفيدنس منذ فترة ​طويلة، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى أصدقائنا الجدد المميزين من أسكتلندا».

وتدخل أسكتلندا مباراة اليوم منتشية عقب فوزها 1-صفر على هايتي، وتأمل في حسم تأهلها إلى دور 16 قبل مواجهة ​البرازيل يوم الأربعاء المقبل في ميامي.