«التأهيل» يهدد مشاركة يامال أمام السعودية

أتلانتا (أ ف ب)

بعد مشاركته كبديل في الدقائق الأخيرة من التعادل السلبي المخيب مع رأس الأخضر، في افتتاح مشوار أبطال أوروبا في مونديال 2026، كشف نجم المنتخب الإسباني لامين يامال الجمعة أنه في "فترة تأقلم" وليس جاهزاً لخوض كامل المباراة الثانية ضد السعودية الأحد.

وقبل يومين من مواجهة السعودية في أتلانتا ضمن المجموعة الثامنة، خاض المنتخب الإسباني تدريباته بكامل عناصره في تشاتانوغا (تينيسي)، مع عودة لاعب الوسط ميكيل ميرينو.

وقال يامال للتلفزيون الإسباني الرسمي إنه "لا يزال الأمر مبكراً جداً، لا فائدة من ذلك، أنا في فترة تأقلم وليس الوقت مناسباً لخوض مباراة كاملة، لكن يمكنني اللعب بالدقائق التي يراها المدرب مناسبة"، في إشارة إلى تعافيه من إصابة في العضلة الخلفية أبعدته قرابة شهرين.

وبالتالي، من غير المتوقع أن يبدأ لاعب برشلونة مباراة الأحد أساسياً أمام السعودية التي تعادلت افتتاحاً مع الأوروجواي 1-1.

وخلال الحصة التدريبية التي فُتحت لمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام، لم يُظهر جمال أي علامات انزعاج بدني.

وشارك اللاعبون الـ26 في التمارين، بينهم ميرينو العائد من إصابة في القدم والذي كان غائباً الثلاثاء عن الحصة السابقة المفتوحة أمام الإعلام.