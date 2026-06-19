«بيلجارد».. «رمز هايتي» العائد من الموت!

علي معالي (أبوظبي)

في بطولة تضم أفضل لاعبي العالم وأكثرهم شهرة، تبرز أحياناً قصص إنسانية تتجاوز حدود كرة القدم نفسها، ومن بين جميع المشاركين في كأس العالم 2026، تبدو قصة لاعب الوسط لمنتخب هايتي، جان ريكنر بيلجارد (27 عاماً)، واحدة من أكثر القصص إثارة للدهشة، واليوم، يعرفه عشاق كرة القدم باعتباره لاعب وسط نادي وولفرهامبتون الإنجليزي والعقل المفكر لمنتخب هايتي، لكن بداية حياته كانت أقرب إلى المعجزة منها إلى قصة لاعب كرة قدم محترف.

ولد بيلجارد في فرنسا في ظروف استثنائية للغاية، فقد جاء إلى الدنيا قبل أوانه بثلاثة أشهر تقريباً، إذ كانت والدته لا تزال في شهرها السادس من الحمل عندما الأم تعرضت لغيبوبة أدخلتها في حالة حرجة، وبينما كانت الأسرة تعيش لحظات من القلق والخوف، وجد الأطباء أنفسهم أمام قرارات مصيرية لإنقاذ حياة الأم والطفل معاً.

وبسبب وجود والدته في غيبوبة وعدم قدرة أي فرد من العائلة على اتخاذ القرارات اللازمة في تلك اللحظات الحرجة، تولى الطاقم الطبي في مستشفى كولومب مسؤولية رعاية المولود الجديد بالكامل، ولم يقتصر دورهم على الجانب الطبي فقط، بل قاموا أيضاً باختيار اسمه «جان ريكنر»، ليبدأ رحلته في الحياة وسط ظروف لا تشبه أي بداية عادية.

كانت فرص البقاء على قيد الحياة بالنسبة لطفل ولد في تلك المرحلة المبكرة من الحمل محدودة، لكن بيلجارد أظهر منذ لحظاته الأولى روحاً قتالية سترافقه طوال حياته، تجاوز مرحلة الخطر، ونما تدريجياً ليصبح شاباً يحمل أحلاماً كبيرة في عالم كرة القدم.

كبر في فرنسا وسط تحديات اجتماعية ورياضية عديدة، وبدأ رحلته الكروية بعيداً عن الأضواء، متنقلاً بين الأكاديميات والأندية المحلية قبل أن يشق طريقه نحو الاحتراف، ومع مرور السنوات، أثبت موهبته وقدرته على صناعة الفارق في وسط الملعب، حتى وصل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز حيث دافع عن ألوان وولفرهامبتون.

وعلى الرغم من نشأته في فرنسا، اختار بيلجارد تمثيل هايتي، بلد جذوره العائلية، ليصبح أحد أهم لاعبي المنتخب وقائده الفني داخل المستطيل الأخضر، على الرغم أنه لم يقم بزيارة هايتي طوال حياته بسبب الوضع المتوتر دائماً هناك على حد قوله.

وفي كأس العالم 2026، لا يحمل بيلجارد آمال منتخب فحسب، بل يجسد أيضاً قصة إنسانية استثنائية عن الانتصار على المستحيل، فمن طفل ولد في ظروف معقدة بينما كانت والدته بين الحياة والموت، إلى نجم يقود منتخب بلاده على أكبر مسرح كروي في العالم.