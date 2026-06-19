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الرياضة

«الفجيرة للفنون القتالية» يتوج بدرع التفوق العام في الألعاب المائية

«الفجيرة للفنون القتالية» يتوج بدرع التفوق العام في الألعاب المائية
19 يونيو 2026 22:54

الفجيرة (وام)
توج "نادي الفجيرة للفنون القتالية" بدرع التفوق العام للألعاب المائية للموسم الرياضي 2024-2025 من اتحاد الإمارات للسباحة، بعد أن تربع على قمة الترتيب العام برصيد استثنائي بلغ 6600 نقطة، في إنجاز رياضي استثنائي يترجم الطفرة التي تشهدها الرياضة في إمارة الفجيرة.
وشهد مقر النادي مراسم تسليم الدرع الغالية، في احتفالية تميزت بحضور رفيع المستوى من جانب اتحاد الإمارات للرياضات المائية، ممثلاً في عبدالله مبارك الزحمي نائب رئيس الاتحاد، وعبدالله محمد السويدي الأمين العام للاتحاد، إلى جانب نادر أبو الشاويش مدير النادي والطاقم الفني و الإداري للفريق وتسلمت الدرع أمل الكندي، نائب مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية.
وخاض فريق السباحة منافسة شرسة للغاية للحصول على درعه المستحقة، محققاً هيمنة مطلقة على مجريات البطولات والتصدر العام في 5 فئات عمرية مختلفة.
وحصد النادي المركز الأول وتصدر الترتيب العام في فئات 10 سنوات، 11و12 عاماً، وكذلك في فئات 13و14 و15و16 عاماً، وواصل تألقه في فئة العمومي بحصوله علي المركز الأول والتصدر العام.
ويحظى نادي الفجيرة للفنون القتالية بواحد من أزهى مواسمه الرياضية (2024-2025) مواصلاً كسر الأرقام القياسية وترسيخ مكانته كأحد المنجزات الرياضية الرائدة في دولة الإمارات تحت رعاية ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة الرئيس الفخري للنادي.
ولا تتوقف الطموحات عند إنجازات الموسم الماضي، إذ تكشف مؤشرات فريق السباحة الحالية عن استدامة التميز، من خلال اتساع قاعدة الممارسة ووصول عدد لاعبي ولاعبات فريق السباحة إلى حوالي 115.
وتمكن الفريق من تحطيم وتجسيد 4 أرقام قياسية جديدة خلال الموسم، ما يؤكد أن الإنجازات لا تزال مستمرة نحو منصات التتويج المحلية والدولية.

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