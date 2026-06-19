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الرياضة

الكندي كونيه يجتاز الإصابة المرعبة بالجراحة الناجحة

الكندي كونيه يجتاز الإصابة المرعبة بالجراحة الناجحة
20 يونيو 2026 00:53

فانكوفر (أ ف ب)
خضع لاعب وسط منتخب كندا إسماعيل كونيه لعملية جراحية بعد تعرضه لكسر في ساقه خلال فوز فريقه على قطر، وسيغيب عن بقية مباريات كأس العالم لكرة القدم، وفق ما أكد المنتخب الكندي الجمعة.
ونُقل كونيه خارج الملعب على حمالة في الشوط الثاني من فوز كندا الساحق على قطر بنتيجة 6-0 ضمن منافسات المجموعة الثانية في فانكوفر الخميس، إثر تدخل خشن من عاصم مادبو الذي طُرد بسبب هذا التدخل.
وجاء في بيان نشره منتخب كندا عبر حسابه على منصة "إكس": "خضع إسماعيل كونيه لعملية جراحية ناجحة الليلة الماضية لإصلاح كسر في الطرف السفلي".
وأضاف البيان: "من المتوقع أن يتعافى بشكل كامل، لكنه سيغيب عن بقية منافسات كأس العالم 2026. ستعود أقوى يا إسماعيل!".
وباتت كندا على مشارف بلوغ الدور الثاني من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها، إذ تحتاج فقط إلى التعادل في مباراتها الأخيرة بالمجموعة ضد سويسرا لإنهاء الدور الأول في صدارة المجموعة الثانية.

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