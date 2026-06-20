الهدف الأسرع يضع المغرب في دور الـ32

بوسطن (أ ف ب)

اقترب المنتخب المغربي، رابع النسخة الأخيرة، كثيراً من دور الـ32 بفوزه المستحق على اسكتلندا 1-0 على ملعب جيليت في فوكسبورو بضواحي بوسطن، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن مونديال أميركا الشمالية لكرة القدم.

وسجل اسماعيل صيباري هدف المباراة الوحيد بعد 71 ثانية فقط، مانحاً منتخب بلاده فوزه الأول في النسخة الحالية، بعد تعادله مع البرازيل 1-1 في الجولة الأولى.

وهو الهدف الثاني لصيباري المرشح للانتقال إلى بايرن ميونيخ الالماني، في البطولة بعد الأول في مرمى البرازيل في الجولة الأولى.

وبات مهاجم أيندهوفن الهولندي ثاني لاعب أفريقي يهز الشباك في أول مباراتين له في العرس العالمي بعد المصري محمد صلاح.

وقال صيباري صاحب هدف الفوز لقناة بي إن سبورتس "كان يمكننا أن نسجل أكثر وسعداء بالطريقة التي لعبنا بها. بناء الهجمات كان جيداً والتمريرة الحاسمة من إبراهيم كانت جميلة".

تابع "لو سجلنا الهدف الثاني كان سيجعلنا نلعب بأريحية أكثر. في الدقائق الأخيرة كنا نعلم أنهم سيلعبون كرات طويلة في منطقة الجزاء.. نريد أن نفوز بكل المباريات في كأس العالم".

وهو أسرع هدف في النسخة الحالية وثاني أسرع هدف للاعب أفريقي بعد الغاني أسامواه جيان في مرمى جمهورية التشيك في مونديال 2006 بعد 68 ثانية.

ويلعب المغرب مباراته الأخيرة ضد هايتي في أتلانتا في 24 يونيو الحالي.

وجدد المغرب فوزه على أسكتلندا بعدما كان تغلب عليها 3-0 في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات في أكبر انتصار له في النهائيات بعد 3-1 على البرتغال في 1986 وعلى بلجيكا 2-0 في 2022.

وهو الفوز السادس للمغرب في 25 مباراة في النهائيات مقابل 8 تعادلات و11 هزيمة.

وعلى غرار مباراته ضد البرازيل، كان المغرب الطرف الأفضل طيلة الشوط الأول وسجل هدفاً وأهدر أخرى، فيما لم يشكل الأسكتلنديون اي خطورة على مرمى حارس الهلال السعودي ياسين بونو.

وتابع المغرب أفضليته في الشوط الثاني وأهدر فرصتين لحسم النتيجة قبل أن يتحسن أداء الأسكتلنديين بعد تغييرات لمدربهم ستيف كلارك دون نتيجة.

ودفع مدرب المغرب محمد وهبي بالتشكيلة ذاتها التي تألقت أمام البرازيل، فيما أجرى كلارك ثلاثة تبديلات على تشكيلته التي تغلبت على هايتي، فدفع بنايثن باترسون مكان آرون هيكي، وكيران تيرني مكان لورنس شانكلاند، ووراين كريستي مكان بن غانون-دوك.

وافتتح المغرب التسجيل مبكراً وتحديداً بعد دقيقة و11 ثثانية، عندما مرر مهاجم ريال مدريد الإسباني إبراهيم دياز كرة خلف الدفاع داخل المنطقة، سددها صيباري غير المراقب قوية بيمناه في الزاوية اليمنى البعيدة لحارس مرمى نوتنغهام فوريست الإنجليزي أنغوس غان.