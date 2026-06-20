أنشيلوتي بعد تخطي هايتي: الصدارة تضمن لنا طريقاً سلساً في الإقصائية



فيلادلفيا (أ ف ب)

قال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إن البرازيل قدّمت «أداءً متكاملاً» في فوزها 3-0 على هايتي في كأس العالم 2026 لكرة القدم يوم الجمعة، مؤكداً أن المنتخب الذي يقوده منذ مايو 2025، سيواصل التحسن قبل مرحلة خروج المغلوب.

وانتعش المنتخب البرازيلي المتوّج بكأس العالم خمس مرات، بعد تعادل مع المغرب 1-1، إذ سجّل ماتيوس كونيا هدفين في فيلادلفيا، فيما هزّ فينيسيوس جونيور الشباك للمباراة الثانية توالياً في البطولة.

ورفع الفوز رصيد البرازيل إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، متساوية مع المغرب لكنها تتفوق بفارق الأهداف، ما يجعلها على مشارف التأهل إلى دور الـ32 مع تبقي مباراة واحدة.

وقال أنشيلوتي للصحفيين: «كانت مباراة متكاملة، لعبنا بشكل أفضل بكثير في الشوط الأول. في الشوط الثاني سيّرنا المباراة بشكل أكبر، لكننا صنعنا فرصاً كثيرة وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف».

وأضاف: «هذا ما توقعناه من هذه المباراة: جودة أفضل وأخطاء أقل وفاعلية أكبر في الهجوم وتحكُّم أكبر في الخط الخلفي».

وتابع: «من ناحية الحدة كانت مباراة جيدة. من الواضح أنه لا يزال أمامنا ما نحسّنه، وسنواصل التطور لنكون جاهزين لمرحلة خروج المغلوب».

وأشار المدرب الإيطالي إلى أن فريقه سيحوّل تركيزه إلى مواجهة اسكتلندا في ختام دور المجموعات يوم الأربعاء في ميامي، حيث إن تصدُّر المجموعة قد يمنح طريقاً أكثر سلاسة في الأدوار الإقصائية.

وكانت اسكتلندا قد خسرت أمام المغرب 0-1 في وقت سابق يوم الجمعة، وستسعى لإطالة مشوارها في كأس العالم عندما تواجه البرازيل.

وقال أنشيلوتي: «نريد أن نستعد جيداً للمباراة. لدى اسكتلندا خصائصها الخاصة وقد سبّبت مشكلات للمغرب. يجب أن نُركّز على اللقاء ونبقى هادئين ومتماسكين».

وكشف أيضاً عن أخبار مشجّعة بشأن نيمار، مرجحاً عودته أمام اسكتلندا.

ولا يزال اللاعب البالغ 34 عام، والذي لم يشارك مع البرازيل منذ أكتوبر 2023، يستعيد لياقته بعد تعافيه من إصابة في عضلة الساق، وقد عاد إلى التدريبات.

وقال أنشيلوتي: «سيتدرّب نيمار بشكل فردي غداً، ثم سينضم إلى المجموعة يوم الاثنين، وسيكون جاهزاً لمباراة اسكتلندا».