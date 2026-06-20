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الرياضة

الباراجواي «المنقوصة» تطيح تركيا خارج المونديال

الباراجواي «المنقوصة» تطيح تركيا خارج المونديال
20 يونيو 2026 10:18

سان فرانسيسكو (أ ف ب)
خاضت الباراجواي مواجهة تركيا بعشرة لاعبين لأكثر من شوط كامل وتغلّبت عليها 1-0، لتُقصيها من دور المجموعات لمونديال 2026 في كرة القدم، في سان فرانسيسكو.
وبعد افتتاح ماتياس غالارسا التسجيل في الثانية 65، مسجّلاً أسرع أهداف المونديال الحالي، طرد زميله ميغل ألميرون في نهاية الشوط الأول لتغطية فمه أثناء توجيهه كلمات للاعب تركي، وهي أول حالة طرد من هذا النوع في تاريخ المونديال.
وأدت هذه النتيجة إلى إقصاء تركيا من الجولة الثانية، بعد خسارتها افتتاحاً أمام أستراليا 0-2، فيما ضمنت الولايات المتحدة صدارة المجموعة الرابعة واللعب في سان فرانسيسكو بعد فوزين على الباراغواي 4-1 وأستراليا 2-0.

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