«جودو الإمارات» يحلّق ببرونزية «أولان باتور جراند سلام»

أبوظبي (الاتحاد)

أحرزت بشيرات خرودي، لاعبة منتخبنا للجودو الميدالية البرونزية لوزن تحت 52 كجم، في افتتاح منافسات بطولة أولان باتور جراند سلام للجودو، التي ينظّمها اتحاد منغوليا للجودو، بإشراف الاتحاد الدولي والتي تختتم الليلة بصالة (أستتيب أرينا) في العاصمة المنغولية أولان باتور.

وجاء تتويج لاعبتنا بشيرات في المجموعة الحديدية التي تضم 29 لاعبة من أبرز المصنفات على مستوى العالم بقيادة بطلة العالم خمس مرات وبطلة أولمبياد طوكيو 2020 اليابانية أوتا آبي التي فازت بذهبية تلك المجموعة. ونجحت بشيرات في تقديم مستويات رائعة ومتميزة خلال تصفيات الدور التمهيدي بفوزها على لاعبات من كوريا الجنوبية وبطله منغوليا لتصدم ببطلة العالم التي استحقت ذهبية الوزن بخبرتها ورصيدها الذهبي، بينما نالت لاعبة منتخبنا المتألقة الميدالية البرونزية بفوزها على بطله إسبانيا في مباراة الميدالية البرونزية.

ويختتم منتخبنا مشاركته في منافسات البطولة غداً بلقاءات الوزن الثقيل الذي يشهد 4 مباريات لمنتخبنا بداية بلقاء إليزا ليتيف تحت 78 كجم، والتي تلاقي الفائزة من نزال الصربية ميليك أزابيك وبطله النمسا إيلينا دينغ، ويلتقي أرام جورجيان، في وزن تحت 90 كجم مع اللاعب الإيطالي اللامع كريستيان بارلاني، ويلتقي ظفار كوسوف، تحت 100 كجم، الكرواتي كومرتيش زالاتكو وتختتم مشاركتنا بلقاء عمر معروف في منافسات وزن فوق 100 كجم، مع بطل تركيا أرتوغ منير.