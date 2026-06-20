لاعب البارجواي أول ضحايا القانون الجديد

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

بات الباراجوياني ميغل ألميرون أول لاعب في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، يُطرد بسبب تغطية الفم خلال حديثه مع لاعب آخر، وذلك قبل نهاية الشوط الأول من مباراة بلاده مع تركيا، في سان فرانسيسكو.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدُّم البارجواي 1-0، عندما تقدم ألميرون من التركي ميرت مولدور ووجّه له بضع كلمات، فاعترض الأخير لدى الحكم السلفادوري إيفان بارتون، الذي لجأ إلى حكم الفيديو المساعد (في أيه آر) ورفع في وجهه البطاقة الحمراء.

وأعلن الاتحاد الدولي في أبريل أنه بات بإمكانه الآن طرد اللاعبين الذين يغطّون أفواههم «في مواجهة مع المنافس».

جاء هذا الإعلان عقب حادثة وقعت خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا في فبراير، عندما غطّى الأرجنتيني جانلوكا بريستياني لاعب وسط بنفيكا البرتغالي، فمه أثناء حديثه مع البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الإسباني.

اتُهم بريستياني بتوجيه إساءة عنصرية للبرازيلي، وتلقّى لاحقاً عقوبة الإيقاف ست مباريات، ثلاث منها مع وقف التنفيذ «بسبب سلوك تمييزي».

قال رئيس فيفا جاني إنفانتينو في مارس: «إذا لم يكن لديك ما تخفيه، فلا تُخفِ فمك عندما تقول شيئاً. هذا كل شيء، الأمر بهذه البساطة».