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الرياضة

«الإمارات للدراجات».. التألق مستمر في طواف سويسرا

«الإمارات للدراجات».. التألق مستمر في طواف سويسرا
20 يونيو 2026 11:45

جنيف(وام)
فاز الإكوادوري جوناثان نارفايز، دراج فريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهوائية، بلقب المرحلة الثالثة من طواف سويسرا، بعد أداء قوي أنهاه في المركز الأول عقب انطلاقة هجومية ناجحة استمرت لمسافة طويلة من السباق.
وجاء فوز نارفايز بعد تفوقه في الاندفاع النهائي على البلجيكي زاندرو موريس من فريق بيناريلو كيو 36.5 برو سايكلينج، ليضيف انتصاراً جديداً إلى سجله هذا الموسم، ويمنح فريق الإمارات، فوزه الـ41 خلال عام 2026.
وفي الترتيب العام للطواف، واصل السلوفيني تادي بوجاتشار، نجم فريق الإمارات صدارته للسباق محافظاً على القميص الأصفر، بعدما أنهى المرحلة ضمن المجموعة الرئيسية، ليرفع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه الإكوادوري ريتشارد كاراباز إلى دقيقتين و50 ثانية، قبل مرحلتين من ختام الطواف.

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