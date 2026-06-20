مليار دولار حجم العائدات الخفية لفترات الترطيب في المونديال

معتز الشامي (أبوظبي)

أصبحت فترات الترطيب في كأس العالم 2026 مصدراً جديداً للإيرادات الضخمة لشبكات البث التلفزيوني، رغم الانتقادات الواسعة التي تواجهها من الجماهير واللاعبين والمدربين، بسبب تأثيرها على إيقاع المباريات.

فخلال كل مباراة، تُمنح المنتخبات استراحة إلزامية لمدة 3 دقائق في منتصف كل شوط لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة في أميركا الشمالية. وبموجب اللوائح، يمكن للقنوات التلفزيونية بدء عرض الإعلانات بعد 20 ثانية من توقُّف اللعب، على أن تنتهي قبل 30 ثانية من استئناف المباراة.

وبذلك يحصل كل ناقل تلفزيوني على ما يصل إلى 8 فواصل إعلانية إضافية، مدة كل منها 30 ثانية في المباراة الواحدة، أي ما مجموعه 832 مساحة إعلانية خلال البطولة بأكملها.

ووفقاً لخبراء، تتراوح قيمة الإعلان التلفزيوني لمدة 30 ثانية على شبكة فوكس سبورتس بين 200 ألف و300 ألف دولار، بينما ترتفع إلى 750 ألف دولار خلال مباريات منتخب الولايات المتحدة والأدوار النهائية.

وتشير التقديرات إلى أن إعلانات فترات الترطيب ستدرُّ أكثر من 250 مليون دولار داخل الولايات المتحدة وحدها، بينما قد تتجاوز عائداتها عالمياً مليار دولار، لكن يبقى السؤال: لماذا تُعرض الإعلانات؟.

الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يؤكد أن فترات الترطيب أُقرّت أساساً لحماية اللاعبين من حرارة الصيف في أميركا الشمالية، وأن العدالة الرياضية تقتضي تطبيقها في جميع المباريات، حتى تلك التي تقام في ملاعب مكيفة أو مغطاة.

استغلت شبكات البث هذه الفترات لتحقيق عائدات إضافية، سواء عبر فواصل إعلانية كاملة، أو عبر عرض الإعلانات بجوار لقطات المباراة.

وفي الولايات المتحدة، تستخدم فوكس سبورتس الحد الأقصى المسموح به من الوقت الإعلاني، كما تطرح فترات الترطيب نفسها برعاية علامات تجارية، في الوقت الذي توفر فيه شركة كوكا كولا المشروبات الرسمية للاعبين، ما يمنح المعلنين حضوراً مضاعفاً أثناء التوقفات.

وهل ستستمر هذه الظاهرة؟

وبالرغم أن «فيفا» لا يحصل مباشرة على عائدات هذه الإعلانات، فإن الإيرادات الإضافية ترفع من قيمة حقوق البث، ما يمنحه قوة أكبر عند التفاوض على عقود البطولات المقبلة.

ويعتقد خبراء أن فرص استمرار فترات الترطيب في النُّسخ المقبلة مرتفعة للغاية، خصوصاً مع إقامة كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، وهي دول تشهد صيفاً حاراً.

دفعت فوكس نحو 485 مليون دولار للحصول على حقوق بث البطولة الحالية، وإذا كانت ستحقق 250 مليون دولار من إعلانات فترات الترطيب فقط، فإن الصفقة تبدو مربحة للغاية.

وسيتمكن «فيفا» مستقبلاً من المطالبة بمبالغ أكبر مقابل حقوق البث، مستفيداً من إمكانية بيع رعايات إضافية وإعلانات أكثر خلال المباريات.

ومع ذلك، تبدو فرص تطبيق هذه الفكرة في بطولات كبرى أخرى محدودة. فالدوري الإنجليزي الممتاز سيواجه قيوداً تنظيمية واعتراضات جماهيرية كبيرة، بينما أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه لا يخطّط لإجراء أي تغييرات مماثلة في بطولاته المقبلة، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا ويورو 2028.

ورغم الجدل المستمر، يرى كثير من الخبراء أن إعلانات فترات الترطيب أصبحت جزءاً من مستقبل بطولات فيفا، خاصة مع قدرتها على توليد مئات الملايين من الدولارات دون زيادة مدة البطولة أو عدد مبارياتها.