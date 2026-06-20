كأس رئيس الدولة للخيول تصل المحطة الخامسة بتحدي النخبة في «سان سيرو»

أبوظبي (الاتحاد)

يحتضن، غداً، مضمار سان سيرو الرملي بمدينة ميلانو الإيطالية، منافسات المحطة الخامسة، وثالث المحطات الأوروبية لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الثالثة والثلاثين، التي تواصل حضورها القوي في مشهد سباقات الخيل العالمية.

وتُقام سلسلة سباقات الكأس الغالية دعماً لاستدامة خطط تطوير منظومة سباقات الخيل العربي، والعمل على تشجيع الملاك والمربّين حول العالم على زيادة الاهتمام برعاية وتربية الخيل العربي ورفعة شأنه بكافة دول العالم، بما يُعزّز مكانته وحضوره البارز في السباقات العالمية الكبرى.

وتشهد المحطة الإيطالية مواجهة أوروبية من العيار الثقيل على مضمار سان سيرو العريق، بمشاركة 10 خيول من نخبة الخيول العربية الأصيلة، في سباق يقام لمسافة 2100 متر رملي، وتبلغ قيمة جوائزه 300 ألف يورو، ضمن سباقات الفئة الأولى المخصّصة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، حيث تنطلق المنافسات في تمام الساعة السادسة وعشرين دقيقة بتوقيت ميلانو.

وتضم قائمة الخيول المشاركة كلاًّ من: «إيه إيه لهب»، و«الزير»، و«التيجاني (في دي سي)»، و«بُراق»، و«ديليريو»، و«جالاتيو»، و«لينو»، و«مشرف»، و«أورلاندو جو»، و«آر بي بيرن ذا بيل»، في شوط مرتقب يجمع نخبة الملاك والمدربين والفرسان، وسط تطلعات كبيرة لمنافسة قوية حتى خط النهاية.

وتحظى محطة إيطاليا بمكانة متميزة في أجندة الكأس الغالية، لما تُمثّله من حضور راسخ في المضامير الأوروبية، بعد أن غدت واحدة من المحطات المهمة التي تستقطب نخبة مرابط الخيل العربية في إيطاليا وأوروبا، وتؤكد في كل عام قيمتها الفنية ومكانتها في دعم مسيرة الخيل العربي الأصيل على الساحة الدولية.

وتضم قائمة أبطال سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية في إيطاليا منذ انطلاقة مشوارها كلاًّ من: «لايتينغ بولت» بطل عام 2017، و«فزاع الخالدية» بطل عام 2018، و«أكويا» بطل عام 2019، و«جازمة عذبه» بطلة عام 2020، و«حيان» بطل عام 2021، و«جارف» بطل عامي 2022 و2023، و«سكا دي ليجل» بطل عام 2024، و«إتش إم الشاهين» بطل عام 2025.

من جانبه قال مطر اليبهوني الظاهري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية: «تُمثّل محطة إيطاليا إحدى المحطات المهمة في أجندة الكأس الغالية، لما تحظى به من مكانة متميزة في مشهد سباقات الخيل العربية الأوروبية، وما تعكسه من حضور متنامٍ للكأس في كبرى المضامير العالمية، بدعم من القيادة الرشيدة».

وأضاف: «نفخر بما حققته محطة إيطاليا خلال السنوات الماضية من مكتسبات مهمة، سواء على مستوى المشاركة النوعية لنخبة الملاك والمربّين والفرسان، أو على صعيد ترسيخ حضور الخيل العربي الأصيل في المضامير الإيطالية والأوروبية، بما ينسجم مع رسالة الكأس الغالية في دعم منظومة سباقات الخيل العربية وتعزيز مكانتها عالمياً».