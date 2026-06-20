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الرياضة

أسرع أهداف المونديال.. «جالارزا» يتجاوز «صيباري» بـ 7 ثوانٍ

أسرع أهداف المونديال.. «جالارزا» يتجاوز «صيباري» بـ 7 ثوانٍ
20 يونيو 2026 13:17

علي معالي (أبوظبي)
سجّل إسماعيل صيباري هدفاً سريعاً أمام اسكتلندا، وتحديداً بعد 71 ثانية فقط، ما جعل جماهير المغاربة تنفجر فرحاً، ومع ذلك، لم يدم سجلُّ صيباري طويلاً باعتباره صاحب أسرع هدف في هذا المونديال، حيث شهدت المباراة التالية بين باراجواي وتركيا في المجموعة الرابعة، تحطيم الرقم عبر ماتياس جالارزا، حيث احتاج لاعب الوسط البراجواياني إلى 64 ثانية فقط لإطلاق تسديدة من خارج منطقة الجزاء، متجاوزاً حارس المرمى المنافس، ليمنح الفريق المضيف التقدم، ليتجاوز جالارزا رسمياً رقم صيباري، ليُصبح أسرع هداف في كأس العالم 2026.
وقبل أن يظهر رقمان قياسيان خلال مباريات الجمعة، كان أسرع هدف في البطولة يعود لميخال ساديليك من جمهورية التشيك، سجّل هذا اللاعب ضد جنوب أفريقيا بعد 5 دقائق و8 ثوان.
وتكشف حقيقة الرقمين القياسيين خلال ساعات قليلة، سرعة دخول الفرق في كأس العالم لهذا العام، حيث لم تَعُد الفِرق تقضي وقتاً طويلاً في الاستكشاف، لكنها أصبحت جاهزة لزيادة السرعة مباشرة بعد صافرة البداية.
مع بقاء العديد من المباريات قبل مرحلة المجموعات، قد لا يكون سجلُّ جالارزا هو المحطة الأخيرة، لكن في الوقت الحالي، لاعب الوسط الباراجواياني هو صاحب أسرع هدف في كأس العالم 2026، وفي الوقت نفسه كتب اسمه في واحدة من اللحظات التي لا تُنسى في البطولة.

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