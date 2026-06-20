عودة رونالدينيو للملاعب؟!

شتوتجارت (د ب أ)

يبدو أن نجم كرة القدم البرازيلية رونالدينيو يخطط للعودة للملاعب بعمر 46 عاما في فريق رافينا، المنافس بدروي الدرجة الثالثة الإيطالي.وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أن رونالدينيو يعتزم التوقيع على عقد، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيعود فعليا إلى الملاعب للمشاركة في المباريات. ومن المتوقع أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال فعالية ستقام في ميامي يوم الثلاثاء المقبل.

ونُقل عن رونالدينيو قوله: "لا أستطيع الانتظار للرقص بالكرة مجدداً وكتابة قصة جديدة مع إينياتسيو وعائلة تشيبرياني بأكملها"، في إشارة إلى مالك النادي إينياتسيو تشيبرياني، رجل الأعمال ومالك سلسلة فنادق.

وقال أرييدو برايدا، نائب رئيس نادي رافينا، لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) :"هل سيلعب؟ سنرى لكن لا يمكن استبعاد ذلك، إنه بطل ولا يعرف العمر طريقا إليه".

ويعد رونالدينيو واحدا من أبرز نجوم كرة القدم في التاريخ، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم مرتين، وتوج مع منتخب البرازيل بكأس العالم عام 2002، كما أحرز لقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة بعد ذلك بأربع سنوات، وفاز بكأس ليبرتادوريس عام 2013 مع أتلتيكو مينيرو.

وخاض رونالدينيو آخر مباراة احترافية له عام 2015 بقميص نادي فلومينينسي البرازيلي، قبل أن يعلن اعتزاله رسميا عام 2017 بعد فترتين قضاهما في دوري كرة الصالات الممتاز بالهند.