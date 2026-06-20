بيجولا تضاعف أزمات سبالينكا في «برلين للتنس»

برلين (رويترز)

تعرضت المصنفة الأولى عالمياً أرينا سبالينكا لهزيمة مفاجئة 6-4 ​و6-7 و6-صفر من الأميركية جيسيكا بيجولا، في قبل نهائي بطولة برلين المفتوحة للتنس اليوم السبت، ⁠في ضربة قوية لاستعدادات اللاعبة القادمة من روسيا ​البيضاء لخوض بطولة ويمبلدون على ​الملاعب العشبية.

وواجهت ‌سبالينكا (28 عاماً)، والتي ⁠خرجت ​من دور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة على يد الروسية ديانا شنايدر، صعوبة في إيجاد إيقاعها بعد بداية ‌بطيئة، وحسمت بيجولا المجموعة الأولى بعد ‌كسر مبكر لإرسال منافستها.

وبعد توقف المباراة بسبب المطر، فازت سبالينكا بالشوط الفاصل في ​المجموعة الثانية، قبل أن تستعيد بيجولا السيطرة لتفوز بالمجموعة الحاسمة بسرعة.

وحققت لاعبة روسيا البيضاء جميع ألقابها الأربعة في البطولات الأربع الكبرى، والتي ‌كان آخرها في أميركا ​المفتوحة عام 2025، على الملاعب الصلبة، ولا تزال تسعى للفوز بلقبها الأول في ويمبلدون بعد وصولها إلى ​قبل النهائي ‌ثلاث ⁠مرات.

وخسرت ‌نهائي بطولة أستراليا ‌المفتوحة هذا العام أمام إيلينا ريباكينا بعد ثلاث مجموعات، بعد ⁠عام من احتلالها المركز الثاني خلف الأميركية ​ماديسون كيز.

وستلعب بيجولا، بطلة برلين عام 2024، في النهائي الذي يقام غداً الأحد، ضد الفائزة من مواجهة التشيكية ليندا نوسكوفا ضد الفليبينة ألكسندرا ​إيالا في قبل النهائي الآخر.