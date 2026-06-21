120 فعالية تزين الدورة الـ10 بالنشاط الصيفي لـ«دبي لأصحاب الهمم»

دبي (الاتحاد)

يطلق غداً نادي دبي لأصحاب الهمم نشاطه الصيفي في دورته العاشرة، تحت شعار "صيفنا يترك أثراً" ويستمر حتى 30 يوليو المقبل بمشاركة 220 عضواً.

وتشارك 40 مؤسسة حكومية وخاصة في رعاية النشاط، الذي يشمل برامج مختصة وأنشطة رياضية و42 رحلة ترفيهية وورش فنية وأشغال يدوية وبرامج تدريبية تفاعلية في محاوره الأربعة المستقبل والابتكار والاستدامة والمهارات الحياتية.

وأوضح ماجد العصيمي المدير التنفيذي للنادي، أن الدورة العاشرة تتزامن مع عام الأسرة 2026 المبادرة الوطنية التي تجسد رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي للأجيال المقبلة ودعم مكانة الأسرة وتعزيز نموها واستمراريتها بوصفها الركيزة الأساسية للمجتمع وأساس ازدهاره.

وأشار إلى أن الهدف من النشاط الصيفي يتمثل في شغل أوقات "أصحاب الهمم" في العطلة الصيفية، والمساهمة المجتمعية في استثمار هذه الأوقات، يما يعود عليهم بالمنفعة الذهنية والبدنية وتعريف أولياء الأمور بالفعاليات المختلفة، التي يقدمها النادي والمسابقات المتنوعة التي تكسب هؤلاء الأبناء مهارات علمية واجتماعية وثقافية ورياضية.

وأكد العصيمي اكتمال الاستعدادات لانطلاق الدورة العاشرة لإثراء النشاط الصيفي بفعاليات متنوعة، من أجل تقديم تجارب ملهمة وأنشطة تفاعلية لاكتشاف مهارات جديدة لأصحاب الهمم في أجواء تجمع بين المتعة والتعلم، معرباً عن اعتزازه برعاية العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة للنسخة الجديدة، والتي تعزز العمل المشترك بينها وبين النادي.