فجّر المفاجأة.. السخيري يكشف سر السقوط التونسي في المونديال

معتز الشامي (أبوظبي)

كشف إلياس السخيري، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني والمنتخب التونسي، مفاجأة من العيار الثقيل عقب الوداع الحزين لنسور قرطاج، لبطولة كأس العالم 2026، إثر الخسارة برباعية أمام المنتخب الياباني صباح اليوم الأحد، وهي الخسارة الثانية بعد السقوط أمام منتخب السويد بنتيجة 5-1.

ووجّه السخيري، قائد خط دفاع تونس، انتقادات لاذعة للكرة التونسية وظروفها وزملائه اللاعبين، قائلاً: «نحن لم نتحضّر جيداً لمستوى بطولة بقيمة كأس العالم، المشكلة لدينا ليست دفاعية، بل المشكلة عامة وتخصُّ المنتخب ولعبة كرة القدم في تونس، نحن لم نرتقِ للمستوى المأمول للمنافسات في مستوى كأس العالم، لذلك لم نملك المستوى الذي يؤهلنا ولم نستعد كما يجب، كما لم نتعامل بالجدية اللازمة».

ووُلد السخيري في فرنسا لأم فرنسية وأب تونسي، وتدرّب في أكاديمية مونبيليه الفرنسية، ثم انتقل للاحتراف في كولن الألماني ومنه إلى آينتراخت فرانكفورت.

وتابع السخيري: «يحب طي هذه الصفحة، لكن أولاً يجب البحث عن مشروع حقيقي للنهوض باللعبة وبكرة القدم التونسية، ونحن نعتذر للشعب التونسي، لكن في نفس الوقت على الجميع أن يعلم بأننا لا نمتلك المستوى الذي يؤهلنا للمنافسة في كأس العالم، ويجب وضع مشروع مستقبلي حتى تعود الكرة التونسية»

وأضاف: «إذا أردنا أن نبني منتخب للمستقبل، فعلينا أن نستقر على مشروع جيد، مثل مشروع المغرب أو السنغال، هم لديهم مشروع جيد بلاعبين مميزين وبناء تراكمي للمنتخب، بينما وضعية الكرة التونسية في السنوات الأخيرة تجعلنا نطرح العديد من الأسئلة».