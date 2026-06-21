الأحد 21 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الرياضات الإلكترونية» تواصل حضورها القاري في التصفيات الآسيوية

«الرياضات الإلكترونية» تواصل حضورها القاري في التصفيات الآسيوية
21 يونيو 2026 14:41

دبي (الاتحاد)
واصلت منتخبات الإمارات للرياضات الإلكترونية حضورها القاري المميز، من خلال مشاركتها في التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الآسيوية «ناجويا 2026»، التي تستضيفها عدة دول آسيوية، ضمن جهود اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية لترسيخ مكانة الدولة على الساحة الدولية، وتعزيز فرص التواجد في أكبر حدث رياضي على مستوى القارة.
وأسفرت المشاركة الإماراتية عن إنجاز مبكّر، بعدما نجح منتخب ليج أوف ليجندز في حجز بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الآسيوية، مؤكداً التطور المتسارع الذي تشهده الرياضات الإلكترونية الإماراتية، والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة.
وشارك منتخبا ليج أوف ليجندز وأونور أوف كينجز في التصفيات التي استضافتها ماليزيا، فيما يخوض منتخب ببجي موبايل منافساته في فيتنام، بينما يشارك منتخب «موبايل ليجندز.. بانغ بانغ» في التصفيات المقامة حالياً في سنغافورة.
وحظي منتخب ببجي موبايل بدعم من شركة شاومي بصفتها شريكاً داعماً للمنتخب الوطني، في خطوة تعكس أهمية الشراكات الاستراتيجية في دعم المنتخبات الوطنية وتوفير البيئة المناسبة، لتحقيق أفضل النتائج في المشاركات الخارجية.
وأكد إبراهيم يوسف خوري، رئيس اللجنة الفنية باتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، أن مشاركة المنتخبات الوطنية في التصفيات الآسيوية، تُمثّل محطة مهمة لتعزيز حضور الإمارات على المستوى القاري، مشيداً بالإنجاز الذي حققه منتخب ليج أوف ليجندز بحجز بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الآسيوية.
وأضاف أن الاتحاد يثق بقدرة بقية المنتخبات الوطنية على مواصلة تقديم مستويات متميزة وتحقيق نتائج مشرفة، بما يسهم في رفع علم الدولة في مختلف المحافل القارية والدولية، ويعكس التطور المتواصل الذي تشهده الرياضات الإلكترونية في الإمارات.

أخبار ذات صلة
«الأبيض الأولمبي» يتحدى تايلاند في ختام معسكر بانكوك
«الأبيض الأولمبي» يتعادل مع قيرغيزستان ودياً في معسكر تايلاند
الرياضات الإلكترونية
دورة الألعاب الآسيوية
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تنشر تحذيرا للجمهور
علوم الدار
شرطة أبوظبي تنشر تحذيرا للجمهور
20 يونيو 2026
ثلاثة مفقودين في نهر الراين والشرطة ترجح الأسوأ
الأخبار العالمية
ثلاثة مفقودين في نهر الراين والشرطة ترجح الأسوأ
اليوم 15:17
فجّر المفاجأة.. السخيري يكشف سر السقوط التونسي في المونديال
الرياضة
فجّر المفاجأة.. السخيري يكشف سر السقوط التونسي في المونديال
اليوم 15:15
بتألق لافت في بالي.. رضا مسعودي يهدي «الكاراتيه الإماراتي» «فضية آسيا»
الرياضة
بتألق لافت في بالي.. رضا مسعودي يهدي «الكاراتيه الإماراتي» «فضية آسيا»
اليوم 14:56
«الرياضات الإلكترونية» تواصل حضورها القاري في التصفيات الآسيوية
الرياضة
«الرياضات الإلكترونية» تواصل حضورها القاري في التصفيات الآسيوية
اليوم 14:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©