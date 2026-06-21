«الرياضات الإلكترونية» تواصل حضورها القاري في التصفيات الآسيوية

دبي (الاتحاد)

واصلت منتخبات الإمارات للرياضات الإلكترونية حضورها القاري المميز، من خلال مشاركتها في التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الآسيوية «ناجويا 2026»، التي تستضيفها عدة دول آسيوية، ضمن جهود اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية لترسيخ مكانة الدولة على الساحة الدولية، وتعزيز فرص التواجد في أكبر حدث رياضي على مستوى القارة.

وأسفرت المشاركة الإماراتية عن إنجاز مبكّر، بعدما نجح منتخب ليج أوف ليجندز في حجز بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الآسيوية، مؤكداً التطور المتسارع الذي تشهده الرياضات الإلكترونية الإماراتية، والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة.

وشارك منتخبا ليج أوف ليجندز وأونور أوف كينجز في التصفيات التي استضافتها ماليزيا، فيما يخوض منتخب ببجي موبايل منافساته في فيتنام، بينما يشارك منتخب «موبايل ليجندز.. بانغ بانغ» في التصفيات المقامة حالياً في سنغافورة.

وحظي منتخب ببجي موبايل بدعم من شركة شاومي بصفتها شريكاً داعماً للمنتخب الوطني، في خطوة تعكس أهمية الشراكات الاستراتيجية في دعم المنتخبات الوطنية وتوفير البيئة المناسبة، لتحقيق أفضل النتائج في المشاركات الخارجية.

وأكد إبراهيم يوسف خوري، رئيس اللجنة الفنية باتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، أن مشاركة المنتخبات الوطنية في التصفيات الآسيوية، تُمثّل محطة مهمة لتعزيز حضور الإمارات على المستوى القاري، مشيداً بالإنجاز الذي حققه منتخب ليج أوف ليجندز بحجز بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الآسيوية.

وأضاف أن الاتحاد يثق بقدرة بقية المنتخبات الوطنية على مواصلة تقديم مستويات متميزة وتحقيق نتائج مشرفة، بما يسهم في رفع علم الدولة في مختلف المحافل القارية والدولية، ويعكس التطور المتواصل الذي تشهده الرياضات الإلكترونية في الإمارات.