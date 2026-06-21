«أندية الأولى» تُعيد ترتيب الأوراق استعداداً للموسم الجديد

معتصم عبدالله (أبوظبي)

بدأت أندية دوري الدرجة الأولى إعادة ترتيب أوراقها مبكراً، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد 2026-2027، والذي تنطلق منافساته في أغسطس المقبل، وسط حراك متواصل على صعيد الأجهزة الفنية وتجديد عقود اللاعبين، إلى جانب إطلاق مشاريع جديدة لاستقطاب المواهب وتطوير الفرق.

وتتواصل جاذبية دوري الدرجة الأولى للأسماء العالمية في مجال التدريب، بعدما أعلن نادي جلف يونايتد التعاقد مع أسطورة كرة القدم الإسبانية أندريس إنييستا لقيادة الفريق في الموسم الجديد، في خطوة لافتة تعزّز الحضور العالمي للمسابقة، بعد التجربة الناجحة للإيطالي أندريا بيرلو مع يونايتد قبل صعوده إلى دوري أدنوك للمحترفين.

وأكد جلف يونايتد أن التعاقد مع إنييستا يأتي انسجاماً مع رؤية النادي القائمة على تطوير اللاعبين والاستثمار في المواهب الشابة، حيث يبدأ النجم الإسباني السابق أولى محطاته التدريبية الرسمية من الملاعب الإماراتية.

وفي الذيد، أعلنت الإدارة التعاقد مع المدرب المغربي إبراهيم بوفود لقيادة الفريق الأول في الموسم الجديد، خلفاً للجزائري فؤاد بومضل الذي انتقل لتدريب العربي، ويملك بوفود خبرة واسعة في الكرة الإماراتية بعد تجارب سابقة مع أندية عدة، أبرزها مسافي ودبا.

بدوره، أعلن دبا الحصن التعاقد مع المدرب اليوناني نيكولاس كولومبوراس لقيادة الفريق في الموسم المقبل، كما شرع النادي في الحفاظ على استقراره الفني بتجديد عقود عدد من لاعبيه الأساسيين، أبرزهم ماتيوس، وجويلهرم، وجواو فيتور، وعليون ندور، إلى جانب استعادة خدمات عبدالله خميس.

وفي الحمرية، فضّلت الإدارة المحافظة على الاستقرار الفني، عبر تجديد عقد المدرب الصربي زيلكو ماركوف لموسم إضافي، فيما بدأ العروبة تحضيراته للموسم الجديد بتجديد عقد الحارس طلال خميس، إلى جانب استمرار عدد من العناصر الأساسية في صفوف الفريق.

من جانبه، اعتمد مجلس إدارة الجزيرة الحمراء مشاركة الفريق الأول في دوري الدرجة الأولى للموسم الجديد، وحدّد السابع من يوليو المقبل موعداً لانطلاق فترة الإعداد، ضمن خطة تستهدف تعزيز الحضور التنافسي للفريق.

وبرز نادي 365، الصاعد حديثاً إلى دوري الدرجة الأولى وبطل ثنائية دوري الدرجة الثانية وكأس الاتحاد في الموسم الماضي، بمشروع استثنائي لاستقطاب المواهب، عبر جولة أوروبية تشمل عشر دول، بهدف اكتشاف اللاعبين الشباب ومنحهم فرصة الظهور أمام الكشافين والجهاز الفني للنادي.

وتتضمن الجولة إقامة مباريات استعراضية بنظام 11 ضد 11، مع منح اللاعبين المميزين فرصة الانضمام إلى المعسكر التحضيري للفريق في دبي، فيما يحصل لاعب واحد على الأقل في كل محطة على فرصة تجربة احترافية متكاملة تشمل تذاكر السفر والإقامة.

وكانت المحطة الأولى في ألمانيا قد أسفرت عن اختيار اللاعب الأوكراني يهور تسيفوخ (19 عاماً)، الذي انتقل إلى ألمانيا بعد مغادرته بلاده بسبب الحرب، ليحصل على فرصة لخوض تجربة احترافية مع النادي بعد اجتيازه التقييم الفني بنجاح.

وانتقلت الجولة خلال الأيام التالية إلى بلجيكا، قبل استكمال بقية المحطات الأوروبية، في إطار رؤية النادي الرامية إلى بناء شبكة عالمية لاكتشاف المواهب الشابة واستقطاب اللاعبين الواعدين إلى الكرة الإماراتية.