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الرياضة

بتألق لافت في بالي.. رضا مسعودي يهدي «الكاراتيه الإماراتي» «فضية آسيا»

بتألق لافت في بالي.. رضا مسعودي يهدي «الكاراتيه الإماراتي» «فضية آسيا»
21 يونيو 2026 14:56

علي معالي (أبوظبي)
أحرز رضا مسعودي لاعب منتخبنا الوطني للكاراتيه، الميدالية الفضية في منافسات الكوميتيه لوزن تحت 84 كجم، ضمن بطولة آسيا للكاراتيه المقامة في مدينة بالي الإندونيسية، حيث قدم مسعودي مستويات فنية مميزة طوال مشواره في البطولة، حيث استهل منافساته بالفوز على بطل الكويت محمد حسن بنتيجة 5-3، قبل أن يتغلب على بطل اليابان ريكيتو شيمادا بنتيجة 4-0، وواصل تألقه في الدور قبل النهائي بتجاوز بطل كازاخستان نيكيتا تارازينكو بنتيجة 4-3، ليحجز مقعده في المباراة النهائية.
وفي النهائي، خسر أمام بطل الأردن محمد الجعفري، المصنف الأول عالمياً في هذا الوزن، ليكتفي بالميدالية الفضية بعد أداء قوي ومشرف عكس تطور مستوى الكاراتيه الإماراتية على الساحة الآسيوية.
من جانبه، أشاد راشد عبد المجيد آل علي، النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه، بالإنجاز الذي حققه مسعودي، مؤكداً أن اللاعب قدم بطولة كبيرة ونجح في مقارعة نخبة أبطال القارة الآسيوية حتى بلوغ المباراة النهائية والتتويج بالميدالية الفضية.
وقال عبدالمجيد:" هذا الإنجاز يعكس حجم الدعم الذي تحظى به الرياضة الإماراتية، ويجسد ثمرة العمل المتواصل من قبل اتحاد الإمارات للكاراتيه والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، مشيراً إلى أن النتائج المحققة تمثل حافزاً لمواصلة رفع اسم الدولة في مختلف المحافل القارية والدولية".
واختتم بتقديم التهنئة إلى الشعب الإماراتي وأسرة الكاراتيه بالدولة، مؤكداً أن الميدالية الفضية تمثل إضافة مهمة لمسيرة الإنجازات الرياضية الإماراتية وتعكس التطور المستمر للعبة على المستويين الآسيوي والدولي.

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