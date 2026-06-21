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الرياضة

«وايت» يكشف كواليس «مواجهة الكولوسيوم».. إيلون ماسك يتحدى زوكربيرج في «يو أف سي»

«وايت» يكشف كواليس «مواجهة الكولوسيوم».. إيلون ماسك يتحدى زوكربيرج في «يو أف سي»
21 يونيو 2026 17:30

معتصم عبدالله (أبوظبي)
كشف دانا وايت، الرئيس التنفيذي لمنظمة يو أف سي، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بالنزال الذي شغل عالم الرياضة والأعمال خلال السنوات الماضية بين المليارديرين الأميركيين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج، مؤكداً أن المفاوضات كانت حقيقية وليست مجرد شائعات.
وأوضح وايت خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب بطولة «ليلة النزال من يو أف سي كيب ضد هوريغوتشي» في لاس فيجاس فجر الأحد، أنه أمضى أسبوعين كاملين في التفاوض على إقامة المواجهة، وأن الطرفين أبديا رغبة فعلية في خوض النزال داخل الكولوسيوم التاريخي في روما.
وقال وايت: إن إدارة الكولوسيوم طلبت نحو 150 مليون دولار مقابل استضافة الحدث، تُخصّص لأعمال ترميم المعالم التاريخية في إيطاليا، الأمر الذي حال دون إتمام المشروع، مضيفاً أن إقامة عرض لـ «يو أف سي» داخل الكولوسيوم لا يزال حلماً يراوده مستقبلاً.
وجاءت تصريحات وايت عقب أمسية حافلة بالإثارة في «ميتا أبيكس» بمدينة لاس فيجاس، حيث واصل البرتغالي مانيل كيب تألقه في فئة وزن الذبابة، بعدما قلب تأخره في الجولتين الأوليين إلى فوز بالضربة القاضية الفنية على الياباني كيوجي هوريغوتشي عند الدقيقة 2:42 من الجولة الثالثة.
ورفع كيب رصيده إلى أربعة انتصارات متتالية بالضربة القاضية، مؤكداً أحقيته بالمنافسة على لقب وزن الذبابة، بعدما تجاوز اختباراً صعباً أمام أحد أبرز نجوم الفئة.
وفي النزال المشترك الرئيسي، واصل نافاجو ستيرلينغ سلسلة نتائجه المميزة، محققاً فوزه العاشر على التوالي بعد تغلبه على إيون كوتيلابا بالضربة القاضية الفنية في الجولة الثانية.
كما شهدت البطاقة الرئيسية نهايات قوية بالضربة القاضية، حيث تألق كل من فينيسيوس أوليفيرا ومورتازالي ماغوميدوف وكريستيان رودريغيز، في ليلة أكدت مجدداً عمق المواهب الصاعدة داخل المنظمة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه «يو أف سي» رسم ملامح أجندتها المقبلة، بعد النجاح التاريخي لبطولة «يو أف سي فريدوم 250»، في البيت الأبيض، وقبل التوجه إلى أبوظبي لاستضافة «ليلة النزال من يو أف سي» يوم 25 يوليو في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، والتي تتصدرها مواجهة ماجوميد أنكالاييف وخليل راونتري جونيور في الوزن الخفيف الثقيل، التي يعقبها نزال فيلادلفيا.

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