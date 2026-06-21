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الرياضة

بحصاد 3 ميداليات.. «جودو الإمارات» يُتوّج بذهبية «منغوليا جراند سلام»

بحصاد 3 ميداليات.. «جودو الإمارات» يُتوّج بذهبية «منغوليا جراند سلام»
21 يونيو 2026 18:24

أبوظبي (الاتحاد)
تُوِّجت إليزا ليتيف، لاعبة منتخبنا الوطني للجودو والمصنّفة الأولى لوزن تحت 78 كجم، بذهبية بطولة أولان باتور جراند سلام للجودو، التي نظّمها اتحاد منغوليا للجودو، والتي اختتمت أمس بمشاركة 454 لاعباً ولاعبة من 58 دولة، وبلغت جوائزها 154 ألف يورو، بجانب نقاط التأهل لدورة لوس أنجلوس الأولمبية 2028.
وجاء تتويج ليتيف بالذهبية عقب فوزها بالنهائي على الفرنسية المخضرمة أودري تشيوميو، وكانت قد بدأت مشوارها بمواجهة بطلة النمسا إيلينا دينغ في الدور التمهيدي، مما أهّلها لمقابلة الكولومبية أولايا بريندا، ونجحت في تخطيها، لتواجه الألمانية إلينا بوهم، حيث أبدعت إليزا ليتيف في تلك المباراة، مواصلةً الانتصارات، مما كفل لها بلوغ المباراة النهائية قبل الفوز بذهبية تاريخية، لتساهم في احتفاظ منتخبنا بصدارة التصنيف العربي.
وحقق ظفار كوسوف لاعب منتخبنا الوطني برونزية المركز الرابع لوزن تحت 100 كجم، نظراً لانسحابه بسبب الإصابة التي لحقت بكتفه قبل لقاء لاعب روسيا إيدار بيفوف الحاصل على المركز الثالث البرونزي.
وخاض ظفار مشواراً شاقاً بدأه بالفوز علي الكرواتي كومرتيش زالاتكو في الدور التمهيدي والمنغولي خضر تشولون، وقد تمكّن ظفار من الفوز عليه ليقابل الياباني المرشح ماساتشا، لكنه ألحق به الهزيمة وتأهل لمباراة الميدالية البرونزية.
وكانت لاعبة منتخبنا بشيرات خرودي قد أحرزت الميدالية البرونزية لوزن تحت 52 كجم في اليوم الأول.
من جهته، أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، بأداء منتخب جودو الإمارات، خلال مشاركته في بطولة أولان باتور جراند سلام للجودو، مؤكداً أن تلك المشاركة الإيجابية سيكون لها أثرها في مشوار الإعداد لحصد المزيد من النقاط المؤهلة لدورة لوس أنجلوس.
واختتم قائلاً: سيواصل المنتخب برنامجه المُعدّ بالمشاركة في بطولة (جراند برى تشينغداو الكبرى للجودو)، التي يستضيفها الاتحاد الصيني للجودو بمدينة تشينغداو الصينية خلال الفترة من 26 إلى 28 يونيو الحالي، بمشاركة حوالي 525 لاعباً ولاعبة من 59 دولة، في مقدمتهم منتخبنا الوطني الذي يشارك بعدد 11 لاعباً ولاعبة.

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